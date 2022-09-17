勞動部夏日嘉年華市集 創業店家展現成果

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勞動部勞動力發展署中彰投分署「夏日嘉年華市集」17日在台中驛鐵道文化園區登場，共30家中彰投地區「多元就業開發方案」和「培力就業計畫」執行單位及8家「創業諮詢輔導服務計畫」創業店家展示成果。中央社記者趙麗妍攝 111年9月17日

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）勞動部勞動力發展署中彰投分署舉辦「夏日嘉年華市集」今天在台中驛鐵道文化園區登場，多元就業開發、培力就業計畫、創業諮詢輔導服務的創業店家展現成果。

夏日嘉年華以可愛動物馬戲團風格呈現，今天在台中驛鐵道文化園區登場，共30家中彰投地區「多元就業開發方案」和「培力就業計畫」執行單位及8家「創業諮詢輔導服務計畫」創業店家展示成果，除特色美食、農特產品還有手作商品。

財團法人台中市愛之光教育基金會今年第一次執行多元就業開發方案，透過方案的支持輔導及人力補助，成功培訓近20名視障咖啡師和香氛設計師，多元人力也協助行銷推廣及門市經營，成為協助社區護眼教育的強大能量。

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勞動力發展署中彰投分署長劉邦棟表示，勞動部辦理「多元就業開發方案」20年來，為強化計畫執行的民間團體在地服務及產業經營管理能力，讓更多失業者能藉由參與計畫重建就業自信及能力，結合專家學者等資源，提供民間團體輔導協助，讓在地產業得以深耕發展。

劉邦棟指出，「創業諮詢輔導服務計畫」提供免費的創業課程及創業諮詢輔導，協助民眾風險評估、認知創業方向及強化事業經營能力，提高創業成功機率。（編輯：陳政偉）1110917