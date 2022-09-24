9/24本土3萬8157例 增51死、184中重症

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台北市立聯合醫院中興院區24日開放民眾接種莫德納次世代疫苗，民眾上午前往報到處準備施打疫苗。中央社記者鄭清元攝 111年9月24日

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（中央社記者沈佩瑤台北24日電）中央流行疫情指揮中心宣布，國內今天新增3萬8157例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案中新增51名死亡病例；境外移入新增214例。（編輯：張芷瑄）1110924

疾管署新聞稿

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增38,371例COVID-19確定病例，分別為38,157例本土個案及214例境外移入；另確診個案中新增51例死亡。

指揮中心表示，今日新增之38,157例本土病例，為17,596例男性、20,541例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（7,844例），臺中市（4,742例），臺北市（4,368例），桃園市（4,152例），高雄市（3,441例），臺南市（2,250例），彰化縣（1,920例），新竹縣（1,062例），新竹市（987例），屏東縣（962例），雲林縣（922例），苗栗縣（904例），宜蘭縣（900例），南投縣（777例），基隆市（684例），嘉義縣（682例），花蓮縣（534例），嘉義市（441例），臺東縣（307例），金門縣（142例），澎湖縣（118例），連江縣（18例）。

指揮中心指出，今日新增51例本土病例死亡個案，為29例男性、22例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、48例具慢性病史、43例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月29日至9月21日，死亡日期介於6月4日至9月21日。

指揮中心說明，今日新增214例境外移入個案中，為118例男性、96例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南（16例）、美國（5例）、柬埔寨（4例）、新加坡、韓國、泰國及菲律賓（各3例）、英國、日本及馬來西亞（各2例）、荷蘭、奧地利、冰島及德國（各1例）。另167例感染國家調查中。入境日期介於今年8月24日至9月23日。

指揮中心統計，截至目前國內累計17,512,069例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含11,293,915例排除），其中6,211,093例確診，分別為33,569例境外移入，6,177,470例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,794例COVID-19死亡病例，其中10,778例本土，個案居住縣市分布為新北市2,262例、臺北市1,207例、臺中市1,095例、高雄市1,009例、桃園市824例、臺南市818例、彰化縣629例、屏東縣429例、雲林縣341例、南投縣318例、苗栗縣278例、嘉義縣258例、基隆市233例、宜蘭縣223例、花蓮縣188例、嘉義市175例、新竹縣172例、臺東縣153例、新竹市115例、澎湖縣31例、金門縣20例；另16例為境外移入。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）