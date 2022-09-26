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吳德榮：颱風庫拉將生成 未來一週有熱帶系統發展

2022/9/26 08:32（9/26 08:48 更新）
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氣象專家吳德榮表示，輕颱庫拉將在26日生成，對台灣無威脅。左為颱風諾盧路徑潛勢預報，右為熱帶性低氣壓TD20。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
氣象專家吳德榮表示，輕颱庫拉將在26日生成，對台灣無威脅。左為颱風諾盧路徑潛勢預報，右為熱帶性低氣壓TD20。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北26日電）氣象專家吳德榮表示，今天白天起水氣減少，北海岸及東半部仍有局部短暫雨；今年第17號輕颱庫拉將在今天生成，對台無影響；未來一週仍是「熱帶擾動活躍期」，應持續觀察。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天起水氣漸減少，天氣好轉，北海岸及東半部多雲時晴、仍有局部短暫雨，西半部轉為晴時多雲、午後中南部山區偶有局部短暫陣雨，白天微熱、早晚涼。

吳德榮指出，最新模擬顯示，明天至10月2日盛行偏東風，西半部晴時多雲、午後中南部山區有局部短暫陣雨；東半部多雲時晴、偶有局部短暫雨；明天起各地氣溫再略升，白天高溫回升至攝氏34至36度，日夜溫差大。

吳德榮表示，中颱諾盧受呂宋島地形破壞、強度略減弱，進入南海後，持續偏西移動、仍有再增強趨勢。

吳德榮說，另一個「熱帶低壓」在硫磺島東南方海面，今天將發展為第17號「輕颱庫拉」，向西北移動再向東北大迴轉，對台灣及日本皆無威脅。

吳德榮提到，未來一週西北太平洋仍在「熱帶擾動活躍期」，模式模擬顯示，還有其他熱帶系統發展，應持續觀察。（編輯：郭諭儒）1110926

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