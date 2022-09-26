降低高齡者交通事故死亡率 長輩圖上線

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（中央社記者余曉涵台北26日電）為了要降低高齡者的交通事故死亡率，交通部公路總局攜手弘道老人福利基金會出奇招，推出交通安全長輩圖，希望透過長輩圖轉載，發揮宣導作用。

公路總局今天舉辦「交通安全月-長輩安全行」記者會，會中攜手弘道老人福利基金會共同宣布，將推出交通安全長輩圖，邀請任爸（任明廷）與兩名素人長者一同擔任交通安全大使，拍攝製作「交通安全長輩圖」，要連結長者們的日常生活，透過長者們關心親友的熱心，盼交通安全宣導也能讓大家「認同被分享」。

公路總局主任秘書林義勝說，有超過500萬人在使用通訊軟體，透過風景照的問候語可滲透到每個族群，希望可以透過這種方式達到宣導作用，將交安理念可以傳播出去。

交通部道安會組長湯儒彥說，根據統計，高齡者佔交通事故死亡率約40%，今年上半年也有38.5%，若以運具來看有超過一半是機車事故，25%到30%是行人狀態，事故地點則是路口佔了60%。

公路總局指出，長者較年輕人更禁不起事故造成的傷害，因此，宣導的腳步不能停，除了一直以來深入社區的「路老師高齡者宣導」之外，特別在今年交通安全月推出「交通安全長輩圖」，用日常的提醒將宣導潛移默化。

弘道老人福利基金會表示，除了協助拍攝長輩圖，也在北中南3地共同舉辦3場「樂齡道安小老師工作坊」，培訓平常關懷長輩的志工成為交通安全「種子」，讓宣導更能深入鄰里。

弘道老人福利基金會說，其實長輩也一樣不喜歡被說教、喜歡被關心、關懷，透過志工日常關懷，相信長輩們的接受度會再提升。（編輯：管中維）1110926