克服腦麻考上代理師 陳冠華以自身缺憾鼓勵學生

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（中央社記者曾以寧高雄27日電）陳冠華自小因早產缺氧造成腦性麻痺，坐電動輪椅的他在教室活躍穿梭，以自身缺憾助學生建立自信、勇敢克服逆境。今年考取高雄小港桂林國小代理老師，成最好教師節禮物。

民國81年生的陳冠華是7個月出生的早產兒，因缺氧造成先天性腦性麻痺，從2歲開始接受伊甸鳳山早期療育中心的服務，也是早療中心首屆畢業生。因在求學過程中曾受老師鼓舞，積極向學、立志為師；自文藻大學英文系畢業、當上老師後，陳冠華更熱愛孩子們臉上的笑容，盼把「身教」精神融入課堂。

即使行動不便，教室裡的桌椅對陳冠華來說也不是障礙，駕駛電動輪椅在教室裡穿梭自如，而且教學活潑、聲音清晰有力，呈現出獨特課堂風景。

每次教導新班級，學生總是會對坐著輪椅的陳冠華露出好奇表情，陳冠華便化身體限制為教學優勢，將自己的生命故事化為生命教育，讓孩子學習如何同理並幫助有需要協助的人。

陳冠華先前在代課時，就常告訴學生自己立志要當老師，今年如願考上高雄市小港區桂林國小社會科代理老師，不僅是最好的教師節禮物，更讓他堅定鼓勵學生「我可以，你們一定也可以！」即使遇到困難與挫折，只要勇敢相信自己，一定可以克服逆境。

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在教學期間，陳冠華發現有些學習上有困難的孩子也有不擅表達的困境，但是透過音樂、繪畫、表演等藝術，就能勇於敘說自己的想法。因此他也到高雄醫學大學學習藝術治療，盼啟發給孩子們的「藝術日常」，讓孩子有表達想法與創作的平台，藉此建立孩子的自信心，也看見每個孩子的獨特性。

桂林國小校長蕭淑美今天透過新聞稿表示，陳冠華雖有先天身體限制，仍積極朝教學之路邁進，挑戰生命的精神令人感佩，且用心教學，透過課堂活動設計培養師生默契，更重視培養學生溝通表達與合作學習的能力，讓每個孩子能夠適性學習，塑造出班級良好的學習氛圍。（編輯：謝雅竹）1110927