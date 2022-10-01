早安世界》出入境團客指引公布 出國不要求打滿3劑疫苗
出入境團客指引公布 出國不要求打滿3劑疫苗
台灣邊境分階段解封，入境免居家檢疫改為7天自主防疫的「0+7」新制10月13日上路，同步開放旅行業組團赴國外旅遊及接待來台旅遊團體。交通部觀光局9月30日公布出入境團客指引，規定旅行社安排的國外旅客用餐時不得與國人同桌共餐，且無論出境或入境旅遊團都建議投保海外醫療險等保險，旅遊期間若確診，採檢起7天內都應暫緩搭機。原先指引要求出國旅遊團旅客要完整接種3劑疫苗，但引起業者反彈，觀光局晚間緊急修改規定，不再限制出國須打3劑疫苗。（看完整報導）
確診者7+7放寬最快下週公布 後7天擬快篩陰可聚餐
國內9月30日新增4萬3280例COVID-19本土病例，中重症149例、50人死亡。入境免居家檢疫0+7新制將在10月13日上路，至於是否放寬確診者居家照護7+7規定，中央流行疫情指揮中心表示，經專家討論，針對後7天自主健康管理，有必要調整確診民眾不能到餐廳和親友用餐的規定，目前正朝「搭配一次家用快篩陰性」規劃，最快下週公布。（看完整報導）
蒲亭借非法公投併吞烏克蘭4州 歐盟誓言永不承認
遭俄軍占領的烏克蘭盧甘斯克、頓內茨克、札波羅熱和赫松等4州日前在槍口下舉行「入俄」公投之後，俄羅斯總統蒲亭9月30日宣布將總面積約占烏克蘭國土近20%的這4個州納入版圖。在此之前1天，美國國務卿便譴責俄國藉假公投掠奪土地，烏克蘭總統澤倫斯基則在事後宣布申請加入北大西洋公約組織，並說只要蒲亭掌權一天，他就不會與俄國協商。歐盟也強烈譴責俄國併吞占領區，誓言永不承認非法公投，並將加強制裁對莫斯科施壓。分析指出，莫斯科併吞占領區，目的之一是要在烏軍反攻時宣稱有權使用一切軍事手段以「捍衛國土」。（看完整報導）
歐元區9月通膨率飆至10% 再創歷史新高
歐元區8月通膨率增幅才創9.1%新高，歐盟統計局9月30日公布數據，俄羅斯侵略烏克蘭導致能源價格飆漲，歐元區9月消費者物價飆升至10%，通膨率達兩位數，再創歷史新高。（看完整報導）
台股重挫金管會2招救市 限制借券放空、調高保證金成數
台股9月30終場下跌109.68點，收在13424.58點，跌幅0.81%，光9月就重摔逾1600點。繼7月金管會出手鼓勵上市櫃公司實施庫藏股並放寬信用交易追繳差額抵繳擔保品範圍後，金管會再公布2項救市措施：10月1日起調降每日盤中借券賣出委託數量，同時拉高融券保證金成數，透過墊高放空成本穩定股市信心。2項措施並未設定實施期限，因後續美國升息幅度仍充滿不確定性，金管會須因應市場反應保留彈性。（看完整報導）
中共認知作戰無孔不入 藉娛樂明星對台洗腦
澳洲廣播公司9月30日報導，根據學者研究，娛樂明星已淪為中共對台灣宣傳的助攻手，當局並把被認定為港獨或台獨支持者的明星打成「失德藝人」。例如8月2日美國眾議院議長裴洛西抵台當天，央視新聞在微博發布「世界上只有一個中國」的貼圖，中國明星紛紛轉發，包括知名主持人謝娜及男星易烊千璽。陳喬恩、吳奇隆等台灣藝人則約在一天後轉發，獲得中國外圍官媒和粉絲讚賞。學者指出，名人轉發國家官方資訊可能會產生深遠影響，成為推動流行文化的重要工具，並合法化中國政府針對敏感議題所持立場。（看完整報導）
玉山艦交船成兩棲作戰新戰力 擔負外島運輸重任
由台船承建的海軍首艘萬噸級兩棲船塢運輸艦「玉山艦」交艦典禮9月30日舉行，台船董事長鄭文隆表示，玉山艦將成為海軍新型兩棲作戰艦艇最新戰力，同時成為南海及外島運輸主力。總統蔡英文也說，對於中國的軍事威脅，唯有強化自我防衛能力，才有真正的和平，落實國防自主是不變的政策和決心。（看完整報導）
花東鐵路剩玉里至富里須接駁 目標農曆年前全線搶通
花東鐵路受918台東地震影響，部分路段中斷停駛，花蓮至鳳林及花蓮富里至台東路段已於9月22日通車，花蓮鳳林至玉里間9月30日起恢復行駛，目前僅剩花蓮玉里至富里間約20公里受損較嚴重的路段仍待修復，由台鐵提供客運接駁因應，旅客轉乘時間加上路程，車程估計約50分鐘。台鐵指出，目標是在農曆年前全線搶通。（看完整報導）
林秉樞施暴遭判2年10月 高嘉瑜哽咽：未予應有懲罰
男子林秉樞去年11月被控施暴立委高嘉瑜，新北地檢署今年1月依偽造文書、妨害祕密、私行拘禁等罪嫌起訴。新北地方法院9月30日判處林秉樞2年10月有期徒刑，其中傷害罪8個月不得易科罰金，至於檢方求刑最重的私行拘禁，法官認為高嘉瑜未具體指林男以何方式執行，且在房內有服務人員遞送冰袋，但高嘉瑜並未求救，程度未到私行拘禁，改以傷害與強制罪審理。高嘉瑜哽咽表示判決過輕，指私行拘禁無罪對她是很大的傷害，沒讓被告得到應有懲罰，會請檢察官上訴。（看完整報導）
你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
許多人旅行時會選擇Airbnb，其最大吸引力就是提供平價，且接近當地人真實生活樣貌的房源，但其實雙北地區近9成的Airbnb房源不合法，過去至少發生2起一氧化碳中毒意外。台北的非法旅宿除了非法擴大營業，還成為色情業、博弈業的溫床。中央社專題帶讀者探討非法旅宿問題與現行法規狀況。（看完整報導）
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