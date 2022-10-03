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foodpanda外送美食台灣味最夯 魯肉飯年賣逾百萬碗

2022/10/3 16:06（10/3 16:44 更新）
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外送平台foodpanda根據數據統計，台式美食是外送餐點中最受消費者歡迎的餐點類別，尤其魯肉飯、肉燥飯位居熱門餐點第1名。（中央社檔案照片）
外送平台foodpanda根據數據統計，台式美食是外送餐點中最受消費者歡迎的餐點類別，尤其魯肉飯、肉燥飯位居熱門餐點第1名。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北3日電）外送平台foodpanda根據過往數據統計發現，台式美食是外送餐點中最受消費者歡迎的餐點類別，尤其魯肉飯、肉燥飯位居熱門餐點第1名，統計今年全台已賣出超過上百萬碗。

foodpanda今天透過新聞稿表示，據統計，台式美食是最受消費者青睞的餐點類別，平均每10張外送訂單就有逾4單選擇台式美食，其中又以魯肉飯與肉燥飯最受歡迎，平台統計今年全台已賣出超過上百萬碗；鍋貼和大腸臭臭鍋則分別位居第2、3名。

foodpanda也同步統計消費者最常搭配的台式小菜，排名依序為燙青菜、滷蛋、荷包蛋、皮蛋豆腐、油豆腐。

foodpanda也從訂單觀察到，同一碗魯肉飯，在南北叫法各不同，台灣南部大多叫肉燥飯，中部則是叫魯肉飯、肉燥飯的比例各半，北部則幾乎都叫魯肉飯。

foodpanda進一步觀察台灣北中南各地消費者對外送美食的喜好；統計指出，台灣南部城市偏好鍋燒意麵，台中人則偏愛炒麵及爌肉飯，北部消費者則偏愛粗米粉版本的米粉湯。（編輯：趙蔚蘭）1111003

（foodpanda提供）
（foodpanda提供）
（foodpanda提供）
（foodpanda提供）
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