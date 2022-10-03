農航所恢復實體課程 現場教學航照影像等知識

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）農林航空測量所今天表示，公部門開始開放參訪、10月已開學，即日起恢復「如果空照影像會說話」等實體課程活動，提供團體申請參訪，可學習如何判釋航照影像等知識。

農委會林務局農林航空測量所課長曾郁珊接受中央社記者電話訪問時指出，課程有數種，包含可學習航空攝影作業原理的「空中出任務」，適合相關科系學生團體報名上課。

關心台灣生態的民眾，對國內的保育類野生動物台灣石虎、外來入侵的物種綠鬣蜥、銀合歡等動植物也都會有所涉略；曾郁珊說，這類民眾可報名參加「如果空照影像會說話」課程，因為農航所會協助林務局執行保育、生態調查工作，進行相關物種的航空攝影，課程裡會傳授民眾判釋影像。

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曾郁珊再舉例「無人機飛手比一比」課程，可現場透過螢幕模擬實境操作，學習如何操作無人機；「製圖老航家」課程則是有關航攝影像後處理業務；以及「空照圖幫幫忙」課程，則跟圖資供應業務有關，告訴民眾若有相關需求，要如何申請。

農航所重申，線上課程同步提供服務，連同實體參訪活動的申請，可參閱「農航所官網/訊息專區/公告/業務公告（https://www.afasi.gov.tw/0000242）」。（編輯：郭諭儒）1111003