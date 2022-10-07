天選之人因身體較虛？羅一鈞：沒有直接關聯

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）有醫師認為從未確診的「天選之人」是因身體比較虛弱。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天說，有太多機轉可能導致染疫與否，不必這樣畫上等號，沒有直接關聯性。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，連續12天比上週同期增加，中央流行疫情指揮中心公布，今天新增5萬710例COVID-19本土病例。

指揮中心指揮官王必勝下午在疫情記者會中指出，昨天系統異常，部分本土病例數納入今天，平均兩天約4.7萬到4.9萬之間，仍在高原期，國慶3天連假將展開，預估假期後會升高。

至於本土病例是否可能達到6.4萬例，王必勝表示，目前看來不會，但不能完全排除，持續密切觀察。

有醫師認為「天選之人」是因身體比較虛弱。羅一鈞解釋，這名醫師引述今年1月發表的英國研究，其研究對象為2020年確診者的接觸者共52人，其中一半未被感染，經抽血比較免疫系統變化，推論若曾感染其他冠狀病毒，可能產生交叉保護力，這是俗稱天選之人或自然抵抗力，眾多可能的機轉之一。

但自然抗抵力來源不只一條路徑，羅一鈞表示，台大醫院小兒感染科教授黃立民也曾提出「遺傳基因多樣化」的可能性，這是最常被提到自然感染力來源。

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此外，如某些地理區域、社區本來各式各樣的傳染病就比較多，會有一些演化適應，還有可能感染過的病毒比較多，所以產生後續交叉保護力對付新型病毒。

羅一鈞強調，該英國研究提供一些證據，但研究團隊也說因樣本數少、且9成為白人等原因，並未直接下結論未被感染者就是身體比較虛弱，所以民眾也不用這樣畫等號；身體太虛弱恐怕無法產生出交叉保護力，最重要的抵抗力來源還是完整接種疫苗。（編輯：管中維）1111007