海生館標售企鵝引討論 飼養須仿南極日照才健康

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巴布亞企鵝是屏東海生館的寒帶企鵝物種之一，每年7月至8月到了繁殖季節，總會伸長頭部與頸部發出聲音，吸引異性。（海生館提供）中央社記者李卉婷傳真 111年10月7日

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（中央社記者楊淑閔、葉臻、曾以寧台北7日電）海洋生物博物館將標售非保育類企鵝36隻，包含巴布亞、頰帶、阿德利3種，海生館獸醫陳怡純今天表示，已輸出過3次；飼養須仿原生地南極光照週期給光，以利生理運作正常健康。

海生館昨天在官網公告標售企鵝，包含巴布亞企鵝24隻、頰帶企鵝6隻、阿德利企鵝6隻，且限定投標資格廠商登記或設立證明須為野生動物飼養業、批發業，符合動物法規而持有動物者，並提供飼育場地及環境清單。

陳怡純接受中央社記者電話訪問時說，海生館在民國95年開始養企鵝，101、103、106年標售輸出國外過，這不是首次；而海生館引進飼養的企鵝也來自其他館，為人工繁殖，不是來自野外的企鵝，這3種企鵝原生地都在南極，但分屬不同島，分布上會局部重疊，主要覓食磷蝦為主，也吃魚。

陳怡純說，海生館引進飼養時，是參照賣家原本的照養方式及國際上相關飼養手冊執行，人工飼養環境必須仿照南極約南緯63度光照週期的光照，因為光線會影響生物的生理狀況，如此才適合生理正常運作；溫度則在攝氏0到1度。

飲食方面，陳怡純表示，一天逐隻餵食2次，藉此確認每隻都有正常進食，同時也會補充營養保健品；但是牠們不喜歡看到獸醫，可能因為獸醫要做健檢，或有時下痢腸胃不適時，才會跟獸醫碰面。而人工飼養下，約可存活15到20歲。

陳怡純說明，這3種企鵝平常是一起飼養，多是同類一起活動，除非在築巢時，會啄或驅趕靠太近的其他企鵝，不然相處都蠻和平；繁殖期約是每年8、9月，會預備配對作業讓企鵝自然交配，約5歲起性成熟，通常每年都會產蛋1到2顆，最老生到15歲。

就跟國王企鵝的動畫片「快樂腳」一樣，陳純怡說，這3種小企鵝孵出後也是毛茸茸，約2、3個月後脫毛，長得像父母一樣，其中巴布亞企鵝體態比國王企鵝小一點，約70、80公分高，頭頂有白色蝴蝶結，故又名紳士企鵝；阿德利企鵝整頭黑，眼周圍有白圈，頰帶企鵝則是臉上有黑色線，這兩種都約40到50公分高。

有企鵝飼育經驗人員告訴中央社記者，若要一起飼養，須特別注意溫度控管，飼養環境要盡量模擬原生環境。

這名飼育人員說，一般狀態下，這3種企鵝都不特別難養，是全世界不少水族館有飼養的常見企鵝，照顧上需特別注意飲食來源，建議定期送檢，而企鵝間互動狀況也需注意。

另外，海洋保育署今天告訴中央社記者，目前台灣列為保育類的企鵝有2種，分別是斑嘴環企鵝（Spheniscus demersus）及洪氏環企鵝（Spheniscus humboldti）。

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海保署說明，2種保育類企鵝跟海生館這次標售的巴布亞、頰帶和阿德利企鵝非保育類企鵝最大的不同點，是棲息範圍；斑嘴環企鵝和洪氏環企鵝是棲息和分布在緯度較低的溫帶地區，其它種類企鵝則多數分布在緯度較高的南極地區。

海保署提醒，依「野生動物保育法」第35條規定，保育類野生動物及其產製品，非經主管機關之同意，不得買賣或在公共場所陳列、展示。因此，上述斑嘴環企鵝和洪氏環企鵝不可以任意買賣，否則將面臨6月以上、5年以下有期徒刑，且得併科新台幣30萬元以上、150萬元以下罰金。（編輯：郭諭儒）1111007

冬天是屏東海生館極地水域最熱鬧的季節，隨著繁殖季結束，甫誕生的阿德利企鵝寶寶會逐漸進入換羽期。（海生館提供）中央社記者李卉婷傳真 111年10月7日

在屏東海生館不斷復育下，近年巴布亞企鵝、頰帶企鵝、阿德利企鵝等3物種，每年都有生小寶寶，數量也越來越多；圖為頰帶企鵝夫妻築愛巢，透過聲音傳達愛意。（海生館提供）中央社記者李卉婷傳真 111年10月7日