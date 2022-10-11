花蓮外海凌晨地震無關918 氣象局：與2002年331地震同區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北11日電）花蓮外海發生規模5.9地震。氣象局今天解釋，這起地震與918大地震無關，反而和2002年的331大地震是在同一地區；但昨天有發現918餘震數增加的情況，今天會加強注意觀察。

根據中央氣象局資訊，今天凌晨3時24分發生芮氏規模5.9地震，地震深度17.9公里，震央在花蓮縣政府東方59.3公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣、宜蘭縣4級。

氣象局地震測報中心主任陳國昌今天在記者會中表示，今年1月3日同樣地區發生過規模6.0的地震，台北震度達4級，也是今年第1個地震，幾乎是在相同的地方。

陳國昌補充，同樣地區在2002年曾發生331地震，規模達6.8，當年台北101大樓還在蓋，造成屋頂上的吊臂掉落。根據資料，331地震最大震度在宜蘭南澳6級，台北、新北部分地區也都達到5級強度。

陳國昌說，今天地震發生後22.7秒，就針對宜蘭、花蓮發出PWS（災防告警訊息），在宜蘭大部分的地區有3至5秒的預警時間，花蓮南邊則有8至10秒；台北未達發布PWS的標準。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳國昌表示，此區地震與今年918大地震並沒有關聯，主要是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊造成；然而值得一提的是，昨天仍觀測到4起918的餘震，在昨天之前每年僅2起，因此今天會加強注意。

陳國昌說明，918地震是由震央朝北邊破裂，在縱谷、海岸山脈都有很多小的破碎構造，會造成小地震也是預期中的事情，但因為地震不能預測，因此只能說昨天的情況不太相同、需要再觀察1、2天。（編輯：陳政偉）1111011