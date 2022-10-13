早安世界》邱國正：盼年底前公告義務役期恢復為一年 後年實施
邱國正：盼年底前公告義務役期恢復為一年 明年實施
國防部長邱國正12日表示，如果恢復一年制義務役，已完成4個月軍事訓練役的役男不需要回營補8個月役期。他未說明恢復一年制義務役的時程，但表明期望在今年底前公告。 他指出，義務役期延長如果在今年底前公告，可在113年實施，若明年公告，則要等到114年才能實施。（看完整報導）
0+7入境新制上路 全球旅遊疫情警示降級 旅遊限制大幅放寬
「0+7」入境新制13日起上路，入境者不再需要居家檢疫，改採7天自主防疫。中央流行疫情指揮中心宣布，13日凌晨零時起全球COVID-19旅遊疫情建議降為「第二級」，從2020年3月21生效至今的「第三級」建議同時結束，台灣入出境旅遊限制大幅放寬。在0+7新制之下，自主防疫者原則不得探病，除非是符合患者病危等4條件，另外，返國醫護持2天內快篩陰性證明就能上班。（看完整報導）
台積電股價今年跌42%失守400元關卡 台股9月跌1600多點
美國科技股股價續挫，台積電ADR再破底，牽動台積電12日在台北股市跌破400元大關，收在397.5元，創近2年3個月來低點，外資連續2日賣超台積電，本週兩個交易日下來，台積電累計跌幅達9.24%，今年1月創下歷史高點後迄今跌幅更達42%。台股9月單月重摔逾1600點，加上基期偏高影響，9月證交稅126億元、年減29.1%，連續9個月出現負成長。（看完整報導）
全年稅收有望首破3兆元 前8月經常性實質薪資年減0.02%
台股震盪牽動證交稅前9月年減近新台幣770億元，貨物稅也因為穩定物價而調降，年減近2成，但財政部表示，在營業所得稅與綜合所得稅助攻下，全年稅收預料能首次突破3兆元，比預算數多出約3000億元。另一方面，行政院主計總處12日公布受僱員工統計，今年前8月全體受僱員工經常性薪資為新台幣4萬4311元，年增3.08%，創下近23年同期最大漲幅，但仍追不上物價上漲速度，實質經常性薪資倒退，年減0.02%。（看完整報導）
英國將把中國列為威脅 特拉斯對北京政策更趨鷹派
「衛報」報導，英國新任首相特拉斯政府將迅速修訂前首相強生時代的國防與外交政策，正式將中國列為對英國的威脅。消息人士透露，政策調整原預訂年底完成，但為了要終結內閣大臣對如何應對中國的困惑，可能提前宣布，使英國對中國政策接近對俄國的立場。（看完整報導）
駐處抗議有效 台灣選項重返波隆那插畫展報名網頁
全球插畫界盛事、義大利波隆那插畫展報名網頁今年被發現少了Taiwan（台灣）的國籍選項，只能選Taipei（台北），經駐義大利代表處致函主辦單位，要求報名系統照往年慣例提供台灣的選項，今天官網已經恢復原樣。曾在波隆那插畫展獲獎的林廉恩因報名網站只列出Taipei，原本計畫放棄報名，但她在社群網站公開此事後，各政府單位就有動作，還有一些粉絲寄信向主辦單位抗議，之後網站便再次出現Taiwan的選項。（看完整報導）
俄羅斯才宣告併吞 烏克蘭再收復南部赫松州5聚落
烏克蘭12日宣布再收復南部赫松州5個聚落。儘管俄羅斯過去數日展開大規模飛彈攻擊，烏克蘭在俄軍占領區的反攻並未停歇。赫松州是俄羅斯近日宣告兼併的烏克蘭4州之一。烏軍攻勢凌厲，俄軍也未棄守，烏克蘭總統府說，俄軍繼續砲擊烏軍陣地，試圖沿整條接觸線嚇阻反攻。（看完整報導）
CNN專訪 拜登：蒲亭理性但對入侵烏克蘭嚴重誤判
美國總統拜11日在美國有線電視新聞網（CNN）專訪中表示，俄羅斯總統蒲亭是「理性的人」，但誤以為烏克蘭會屈服於俄羅斯的侵略，烏國人民的激烈抵抗也證明了俄方誤判。拜登稍早透過視訊與七大工業國集團（G7）領袖會談，聽取烏克蘭總統澤倫斯基的訴求。白宮官員之後便宣布美國準備進一步加強烏克蘭的防空能力，包括儘速運交「國家先進防空系統」。（看完整報導）
泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成
英國「泰晤士高等教育」特刊12日公布2023年世界大學排名，英國的牛津大學連續第7年蟬聯世界第一，台灣大學排名第187，較2022年退步74名，為台灣唯一入選前200名內的大學。台灣其他上榜的學校依序為中國醫藥大學、台北醫學大學、亞洲大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學、台灣科技大學、雲林科技大學、中山大學。對於排名結果，台大校方回應，主觀互評分數下降許多，須加強國際合作，提高能見度和影響力。（看完整報導）
特派專欄／留還是走 洋基「法官」賈吉的生涯十字路口
美國職棒大聯盟紐約洋基隊季後賽開打，卻甩不掉近年最棘手難題，因為陣中主砲「法官」賈吉打出生涯最佳賽季之後，可能是最後一次身披條紋衫打季後賽。賈吉若選擇留下，洋基將保住有如票房保證的招牌球星，2014年吉特退役後懸缺至今的洋基隊長頭銜也將非他莫屬，若他選擇琵琶別抱，將代表2010年代中期洋基培養的強打陣容正式瓦解。（看完整報導）
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