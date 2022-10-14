拓展大豆產銷通路 農糧署與速食業者推國產豆奶

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農委會農糧署與知名連鎖速食業者合作，採用國產契作大豆推出豆奶商品，農糧署長胡忠一（右）14日在台中與業者代表一同出席產品上市記者會。中央社記者蘇木春攝 111年10月14日

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（中央社記者蘇木春台中14日電）農委會農糧署與日系速食業者合作，採用國產契作大豆推出豆奶商品，今天起在全台300間門市上市，透過推廣國產豆奶商品，鼓勵農民擴大大豆生產面積，也達到節能減碳的訴求。

農糧署中區分署今天說明，國產大豆民國110年種植面積3303公頃、產量約4820公噸，市場占有率不到2%，為鼓勵農民擴大生產面積，亟需提高多元加工應用及後端消費，生產具本土特色風味的雜糧加工品。

農糧署與大人物農產運銷合作社、MOS摩斯漢堡共同合作，採用大人物農產運銷合作社契作生產的產銷履歷國產大豆，生產摩斯豆奶商品，今天起在摩斯漢堡全台300間門市開賣。

農糧署今天在摩斯漢堡位於台中市的門市，舉辦摩斯豆奶上市記者會，農糧署長胡忠一與大人物農產運銷合作社及安心食品服務公司（摩斯漢堡）代表也都出席。

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胡忠一接受媒體聯訪時表示，國產豆奶不僅具減少碳足跡、安全、可溯源，且不添加防腐劑及消泡劑，保留濃郁豆奶香氣，且生產大豆與水稻相較更為節水，符合消費大眾對營養美味與節能減碳的訴求。

胡忠一說，今年大豆產量約4400公頃，去年農糧署中區分署就已跟多個通路合作銷售國產豆奶，這一次與摩斯漢堡合作，預計採用30公頃契作的大豆生產，目標3年後達到生產1萬公頃，占國內市場占有率的10%。（編輯：郭諭儒）1111014

農委會農糧署與知名日系速食業者合作，採用國產契作大豆推出豆奶商品，14日起在全台300間門市上市。中央社記者蘇木春攝 111年10月14日