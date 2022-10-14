早安世界》美國9月通膨率年增8.2%高於預期 道瓊開低走高飆漲827點
美國9月通膨率年增8.2%高於預期 道瓊開低走高飆漲827點
美國9月消費者物價年增8.2%，高於市場預期。即使油價走跌，房屋租金、醫療等費用仍高漲，帶動核心物價漲幅衝上40年高點，外界預期聯準會在今年剩餘的兩次例會中可能決定持續積極升息。美國9月通膨高於預期的數據公布後，13日道瓊指數一度下跌近550點，隨後買盤湧現，終場飆漲827點，標普500指數勁揚2.6%，連6黑止步。道瓊工業指數全天最高及最低點相差逾1500點，為史上罕見。（看完整報導）
台積電Q3毛利率逾60% EPS創新高 今年資本支出下修10%
台積電13日在線上法人說明會公布第3季營運結果時宣布，當季毛利率突破60%關卡，達60.4%，歸屬母公司淨利新台幣2808.7億元，再創新高，每股純益10.83元，預期Q4營收季增約0.4%。財務長黃仁昭指出，今年資本支出規模將落在360億美元，低於第2季法說會預估400億美元至440億美元區間的下緣，產業專家認為，這意味著產業景氣能見度低，具下行風險，預期半導體業調降資本支出趨勢恐將持續。台積電總裁魏哲家表示，包括美國、日本、中國南京廠及高雄廠投資計畫將依規劃進行，至於歐洲設廠則不排除可能性。（看完整報導）
美晶片禁令衝擊 中國海歸高管紛離職 台積電、三星、SK寬限一年
美國商務部7日宣布一系列晶片出口管制措施，美國企業除非獲得政府許可，不得出口先進晶片與相關製造設備至中國，幾近全面性封殺中國半導體發展。美方除了對特定中國企業斷供，更限制美國公民及永久居民在這些企業任職，導致取得美籍而返國任職的中國半導體工程師陷入抉擇，不少人選擇離職。這次禁令影響深遠，全球晶片產業都將受到衝擊，但除了韓國的三星與SK有一年的寬限期之外，台積電13日證實也可豁免一年，並說美國對中國的新禁令以人工智慧與超級電腦相關的非常高階晶片為主，對台積電營運影響有限。（看完整報導）
中共20大前北京高架橋出現反習標語 中國網路全面封殺消息
中共20大即將在16日登場，有民眾於13日上午在北京海淀區的一座高架橋上掛出長數十公尺的巨幅白色布條，上頭以紅色墨水寫著「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」、「不要文革要改革」、「不要核酸要吃飯」等字樣，並且在路橋上點火焚燒，升起的黑煙引起用路人注意，這個極不尋常的事件很快引發熱議，照片迅速在中國各大網路及包括推特在內的海外社交平台流傳，但有中國網友透過微信轉發照片後，立刻被網管停號24小時甚至更久的處分，甚至只說「我看到了」或「勇敢」也被封鎖。（看完整報導）
中國疫情疑遭當局隱瞞 內蒙24萬人被封 甘肅學生呼救
中國「十一」長假結束後疫情反彈，多所校園爆發群聚性感染，但攸關習近平連任的中共20大即將在16日召開，各地政府被要求牢牢守住「不發生規模性疫情」的底線，以迎接20大勝利召開，因而出現大規模封校以及隱瞞疫情粉飾太平之舉。其中內蒙呼和浩特市逾24萬學生被封，甘肅蘭州文理學院爆發疫情，也在8日被列為高風險區遭到封控，但甘肅官方刻意封鎖消息，校方遭控「不作為、亂作為」並隱瞞疫情，導致校內學生交叉感染，據稱已有逾3000人確診，受困學生紛紛透過網路向外求救。（看完整報導）
颱風桑卡及尼莎預估接力生成 15至17日降雨明顯
中央氣象局13日表示，預估今年第19、20號颱風桑卡、尼莎將接力生成，可能影響台灣天氣的是颱風尼莎，目前在菲律賓東方海面，可能通過巴士海峽，15至17日北部、東北部有明顯降雨。預計18日水氣減少，桃園以北、宜花仍有局部短暫陣雨，台東、中南部山區為零星降雨。（看完整報導）
股匯雙殺 台股跌破1萬3千點 台幣收31.889元創5年多新低
解封概念股利多出盡，觀光及航空股下殺，加上市場觀望台積電等電子權值股法說會及美國9月通膨數據，台股13日開高走低，連破萬三及12900點關卡，終場跌270.51點，收在12810.73點，為近2年低點。新台幣兌美元13日則收在31.889元，貶5分，創下2017年1月以來新低。外匯交易員表示，外資偏向匯出，加上國際美元仍在高位，多數亞洲貨幣難擋貶勢，央行尾盤雖有調節，新台幣仍呈疲軟走勢。（看完整報導）
日本防相研判北韓發展核武取得突破 可搭載於彈道飛彈
北韓近日試射一枚中程彈道飛彈飛越日本上空後，日本防衛大臣濱田靖一研判，北韓已經實現核武器的小型化及彈頭化，可以將核武器搭載在涵蓋日本的彈道飛彈上。另外，北韓官方中央通信社13日報導，北韓軍方已試射2枚長程戰略巡弋飛彈，領導人金正恩對飛彈測試感到滿意，宣稱這再次成功展示北韓的戰術核武打擊能力。（看完整報導）
共同社：日本擬在安保戰略載明不容改變台海現狀
共同社報導，日本政府預定年底前修訂「國家安全保障戰略」，已知正檢討載明不容許以武力片面改變台海現狀。不僅如此，包括日本已故前首相安倍晉三倡議的自由且開放的印度太平洋構想，及日美澳印四方安全對話（Quad）合作架構等受外界矚目的「對中包圍網」外交政策，日本政府也以納入「國家安全保障戰略」為方向進行協調。（看完整報導）
德明科大指論文違反學術倫理 蔡壁如碩士學位遭撤銷將申覆
桃園市前市議員王浩宇質疑並檢舉，台灣民眾黨立委蔡壁如在職專班碩士論文有不當引用情形，有多處未註明引述來源，德明財經科技大學學倫會13日認定她違反學術倫理，由教務會議通過撤銷學位。蔡壁如透過聲明指出，尊重學術倫理委員會的決議，但校方發給媒體的新聞稿，字數比給當事人的資訊還多，令人不解與遺憾，將依法提出救濟申覆。（看完整報導）
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