台灣香蕉行銷日本 2.5萬茨城學童可享用

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（中央社記者楊淑閔台北17日電）農糧署今天表示，108年起提供日本1萬名學童台灣香蕉作為學校午餐水果，今年11月擴大為日本茨城縣的8個市町39所中小學、幼兒園2.5萬名學童享用，深耕日本次世代，逐步拓銷台灣農產。

農委會農糧署今天前往屏東縣南榮青果生產合作社舉辦「台灣香蕉輸日行銷記者會」，這是自民國108年起，在農糧署長胡忠一推動下，提供日本學童台灣香蕉作為學校午餐水果的延續進展，規模逐年擴大中。

農糧署說明，從108年7月24日與日本茨城縣笠間市簽訂「強化飲食及文化交流發展合作備忘錄」後，開啟雙方一系列的人員、 文化、食材交流，當年提供日方1萬名學童台灣香蕉作為營養午餐水果，今年該縣已有1/5市町採購台灣香蕉、受益學童達2萬5000人，顯示已逐年擴大採購台灣香蕉。

農糧署指出，今年與笠間市交流4項水果，包括鳳梨、芒果、文旦及香蕉，並拍攝這些水果的日文版宣導影片，具有推廣效益，讓更多日本人加深了解台灣水果特色。

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胡忠一告訴中央社記者，農糧署還製作台灣香蕉繪本，送給以台灣香蕉作為學校午餐水果的當地班級，已連續送4年，並再製作成網路閱讀繪本，藉由飲食、文化深耕日本次世代的台灣食農教育，讓他們了解台灣及台灣香蕉。

農糧署補充，日本笠間台灣辦事處長木下知香曾前往南投及屏東香蕉產區拜訪農民團體，因而了解台灣的秋冬蕉在天氣涼冷下生長慢，所以果實香甜且口感扎實，因此今年特別規劃於11月讓日本學童享用美味的台灣香蕉。（編輯：張雅淨）1111017