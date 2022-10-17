10/17本土2萬8806例 增177例中重症、53死

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北17日電）COVID-19今天單日新增個案降回2萬多例，指揮中心預估可能與假期效應有關，疫情走向仍待觀察；今天新增一例6歲男童接種2劑疫苗，染疫仍釀MIS-C。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩於下午疫情記者會中說明，今天新增2萬8806例本土個案，確診個案新增中重症177例（中症134例、重症43例），其中53人死亡；境外移入增41例。

今天新增53例本土病例死亡個案，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天沒有新增特殊死亡個案，但新增一名兒童重症個案，為孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）。

羅一鈞說明，這名MIS-C病例是無慢性病的6歲男童，曾經接種過2劑COVID-19疫苗，10月1日確診，10月11日起陸續出現發燒、紅疹、腹痛等症狀，10月14日至急診，檢查發現有發炎指數升高現象，懷疑MIS-C，安排住院，男童目前仍住在一般病房治療中。

國內12歲以下兒童重症累計共248例，33例腦炎、26例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、160例MIS-C、2例心肌炎、4例共病與新生兒感染及9例到院前死亡等；上述個案已有36人死亡，13例腦炎、8例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及9例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至10月16日，本土輕症、無症狀個案累計710萬2631例、占99.57%，中症累計1萬7780例、占0.25%，重症累計1萬3081例、占0.18%，其中死亡累計1萬1107人。（編輯：張雅淨）1111017

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）