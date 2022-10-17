更多編輯台推薦新聞：
U18亞青田徑賽 江靜緣以鉛球生涯最佳成績奪第2金
運動

U18亞青田徑賽 江靜緣以鉛球生涯最佳成績奪第2金

2021年人類發展指數 台灣排名全球19超越日韓
產經

2021年人類發展指數 台灣排名全球19超越日韓

廣播金鐘溫士凱忍父喪奪獎 聲樂家黃瑞芬遺作獲肯定
娛樂

廣播金鐘溫士凱忍父喪奪獎 聲樂家黃瑞芬遺作獲肯定

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
基輔市中心傳爆炸 烏克蘭控俄軍自殺無人機攻擊
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展1/300
首頁 / 生活

10/17本土2萬8806例 增177例中重症、53死

2022/10/17 14:05（10/17 14:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為10月3日午後高雄鳳山區公園內長者戴口罩話家常。（中央社檔案照片）
圖為10月3日午後高雄鳳山區公園內長者戴口罩話家常。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北17日電）COVID-19今天單日新增個案降回2萬多例，指揮中心預估可能與假期效應有關，疫情走向仍待觀察；今天新增一例6歲男童接種2劑疫苗，染疫仍釀MIS-C。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩於下午疫情記者會中說明，今天新增2萬8806例本土個案，確診個案新增中重症177例（中症134例、重症43例），其中53人死亡；境外移入增41例。

今天新增53例本土病例死亡個案，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天沒有新增特殊死亡個案，但新增一名兒童重症個案，為孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）。

羅一鈞說明，這名MIS-C病例是無慢性病的6歲男童，曾經接種過2劑COVID-19疫苗，10月1日確診，10月11日起陸續出現發燒、紅疹、腹痛等症狀，10月14日至急診，檢查發現有發炎指數升高現象，懷疑MIS-C，安排住院，男童目前仍住在一般病房治療中。

國內12歲以下兒童重症累計共248例，33例腦炎、26例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、160例MIS-C、2例心肌炎、4例共病與新生兒感染及9例到院前死亡等；上述個案已有36人死亡，13例腦炎、8例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及9例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至10月16日，本土輕症、無症狀個案累計710萬2631例、占99.57%，中症累計1萬7780例、占0.25%，重症累計1萬3081例、占0.18%，其中死亡累計1萬1107人。（編輯：張雅淨）1111017

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
延伸閱讀
國慶連假後疫情微降 莊人祥估不再上升、走向持平國境解封觀光旅宿缺工 許銘春：專案協助業者疫後機票漲 台灣虎航：一定比傳統航空低
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
BF.7將成新主流病毒株？指揮中心：待觀察