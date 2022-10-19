住宿型機構定期快篩延至11/30 防變異病毒擴散

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中央流行疫情指揮中心指出，住宿及社區式照顧機構延長定期篩檢措施至11月30日。（指揮中心提供）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北19日電）國內COVID-19疫情仍在高原期，Omicron亞型變異株BA.5及其他新興變異株病毒擴散，中央流行疫情指揮中心今天指出，住宿及社區式照顧機構延長定期篩檢措施至11月30日。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新興變異株病毒持續在全球擴散，鑑於台灣邊境逐步開放，考量住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會宣布，各類型住宿式及社區式照顧機構需定期公費快篩措施，再延長1個月至11月30日止。

王必勝說，篩檢頻率仍維持為服務對象每週定期快篩2次，包含身心障礙者、失智症者、2至18歲則每週1次，未滿2歲免篩；工作人員每週至少1次，已確診康復者3個月內免篩檢，後續再視疫情狀況調整篩檢頻率，公費試劑將陸續寄出。

發放對象為住宿式長照機構、老人福利機構、身心障礙福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、兒少安置機構、兒少團體家庭、榮譽國民之家等住宿型照顧機構，以及日間照顧中心、家庭托顧、身心障礙社區式照顧服務、早期療育機構以及托嬰中心等社區型照顧機構。

指揮中心提醒，公費試劑配送數量以服務對象每人每週2劑及工作人員每人每週1劑估算，約178萬餘劑，請各類機構及單位確實落實防疫政策，降低感染風險。（編輯：卞金峰）1111019