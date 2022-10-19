客委會繪本取材茄苳腳戰役 呈現六堆發展脈絡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣屏東19日電）客委會客發中心第9本歷史繪本「阿公的幸運石，乙未戰役在佳冬」今天發表，故事取材自屏東縣佳冬鄉茄苳腳戰役，以深入淺出文字敘述，將六堆發展脈絡更多元呈現。

客家委員會客家文化發展中心今天舉辦「阿公的幸運石，乙未戰役在佳冬」新書發表會，故事取材自左堆（新埤鄉、佳冬鄉）茄苳腳步月樓戰役的歷史，並以深入淺出文字敘述，讓六堆整體發展脈絡更多元呈現。

客發中心新聞稿指出，「乙未戰役」是台灣重要歷史戰役，全台各族群均參與其中。其中客家族群投入相當多人力、物力。客發中心這次運用與台灣大學歷史系教授李文良合作的「1895年乙未戰爭茄苳腳戰役調查研究計畫」調查成果為基礎，邀請繪本專家跨域合作，也將六堆歷史文化更普及推廣。

客發中心主任何金樑在新書發表會中特別致贈繪本給高屏地區育幼院，希望帶給大家不同族群歷史文化洗禮。發表會同時邀請佳冬蕭家後代到場，共同見證書中歷史故事。開場表演則由屏東武德館帶來武術演出，象徵六堆居民平時團練健身、戰時保衛家園的團結情操。會後則有客語薪傳師現場解說繪本故事，並舉辦有獎徵答活動，贈送繪本及周邊文創小物。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

何金樑表示，為了讓小朋友認識豐富客家文化與歷史，客發中心歷年來出版8本文化繪本及1本讀本，藉由不同主題面向繪本、讀本，讓讀者認識客家文化多元面貌。同時也藉由客庄主題繪本，傳遞客家文化歷史脈絡，更將在地故事發展為六堆生活博物館重要內涵。

根據政府出版品資訊網資料，「阿公的幸運石」以乙未戰爭中「左堆茄苳腳戰役」為主要場景，透過主角阿妹與幸運石視角，穿越時空回到舊時的左堆佳冬鄉－茄苳腳，與六堆居民一同作戰，讓讀者感受戰爭緊張氛圍，藉以傳達客家族群不分男女老幼，並肩保衛家園團結精神，延伸閱讀則補充乙未戰爭及茄苳腳戰役背景介紹。（編輯：郭諭儒）1111019