宜蘭2天累積雨量442毫米 吳德榮：迎風面防雨

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（中央社記者張雄風台北23日電）根據氣象局網站，宜蘭南澳2天累積雨量達442毫米。氣象專家吳德榮表示，今天白天東北季風迎風面仍有較大雨勢，冷空氣南下，各地低溫約攝氏18度至21度；明天起至27日天氣好轉。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天迎風面仍有較大雨勢，尤其東北部、北海岸、及北部山區；對含水量已達臨界值的山區，仍有「致災」的威脅，應持續注意；背風面中南部大多為多雲時晴，偶有局部短暫飄雨。

吳德榮指出，今天冷空氣南下，北台氣溫漸降、濕涼微冷，中南部氣溫略下降，北部約18至25度，中部20至31度，南部21至32度，東部19至29度。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，明天起至27日天氣好轉，各地大多晴時多雲，東北部及山區偶有零星少量飄雨。明天、25日北台灣白天舒適、中南部微熟，早晚偏涼微冷；26、27日各地白天氣溫回升，早晚仍偏涼微冷；明晨至26日清晨平地最低氣溫大約降至17度左右。（編輯：張銘坤）1111023