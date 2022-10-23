霜降後開始涼冷 北部及東半部低溫19度

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（中央社記者張雄風台北23日電）中央氣象局表示，今天是秋季最後一個節氣霜降，代表台灣要開始進入比較涼冷的半年；明天、25日持續受東北季風影響，水氣減少、氣溫偏涼，北部、東半部低溫約攝氏19、20度。

氣象局「報天氣-中央氣象局」臉書指出，今天是秋季的最後一個節氣霜降；霜降之後也表示台灣要開始進入比較涼冷的半年。

氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，目前資料顯示南海至菲律賓東方的大低壓帶持續至11月初，是否會有熱帶系統發展須持續觀察；未來一週主要影響台灣的仍然是以東北季風為主，因此天氣大多偏涼。

林定宜表示，今天東北季風增強，北部、東北部愈晚愈涼，晚間起東北風帶來乾空氣，明天雨勢趨緩，主要以迎風面大台北山區、東半部有局部短暫雨，南部因有雲系殘留，也會有零星短暫雨。

林定宜說，25日天氣類似，各地大多為多雲到晴，僅東北部、東部地區及大台北山區有零星短暫雨。

林定宜表示，明天、25日溫度偏涼，北部、東部高溫約22至25度，其他地區約26至30度；低溫部分，北部19、20度，其他地區22至24度，中南部留意日夜溫差大。

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林定宜指出，26日東北季風稍減弱，各地清晨仍涼，白天氣溫稍回升；26日、27日東北部地區有局部短暫雨，大台北山區及東部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，27日晚間大台北地區留意局部短暫雨。

林定宜表示，28至30日則要觀察菲律賓東方海面的熱帶擾動發影響，然而目前各國模擬仍有不確定性，走向和強度仍有大分歧，目前預測大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。（編輯：管中維）1111023