9旬婦打Novavax後死亡 因果關聯待釐清

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（中央社記者余曉涵、陳婕翎台北24日電）指揮中心今天公告新增1例接種Novavax疫苗後死亡個案，是一名93歲女性，有慢性病史，接種Novavax疫苗為第1劑基礎劑型後，出現心臟不適等症狀，因果關聯性待釐清。

根據中央流行疫情指揮中心統計，10月21日至23日新增1例莫德納疫苗接種後發生死亡不良事件，年齡49歲，為接種疫苗後157日發生；新增1例Novavax疫苗接種後發生死亡不良事件，年齡93歲，為接種疫苗後2日發生；新增2例莫德納次世代疫苗接種後發生死亡不良事件，年齡62歲至64歲間，為接種疫苗後1日至2日間發生。

指揮中心發言人莊人祥表示，新增1例Novavax疫苗接種後發生死亡不良事件的個案為93歲女性，本身有缺血性心臟病、糖尿病，裝有心臟支架，日前接種Novavax疫苗，作為第1劑基礎劑型，當天返家後並無出現不適症狀，但後續開始心臟不適、呼吸會喘，由家人送至醫院，在急診門口休克，經積極搶救無效死亡，因果關聯性待釐清，總計接種Novavax疫苗後死亡個案為3例。

至於新增2例接種莫德納次世代疫苗後死亡個案，莊人祥說，其中一名為60多歲男性，是接種第5劑疫苗，當天沒有發生身體不適，但後續觀察到呼吸喘、體溫攝氏38度、脈搏加速，血氧濃度低等狀況，送急診急救後不幸死亡。

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莊人祥指出，這起個案有沒有慢性病史還在疫調當中，行政相驗是急性呼吸衰竭及肺炎，還要釐清與疫苗的關係，而另一例死亡個案則還在瞭解當中。

根據指揮中心統計，10月22日至23日COVID-19疫苗接種5萬9373人次，截至目前為止累計接種6312萬180人次。COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第一劑93.8%、第二劑88.2%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率 73.8%，第二次追加劑接種率14.4%；65歲以上接種率41.4%。（編輯：管中維）1111024