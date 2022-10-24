早安世界》天氣轉涼變冷到春天 今明北部東半部低溫19度中南部溫差大
天氣轉涼變冷到春天 今明北部東半部低溫19度中南部溫差大
中央氣象局表示，23日是秋季最後一個節氣「霜降」，代表台灣要開始進入比較涼冷的半年；24、25日持續受東北季風影響，但水氣減少、氣溫偏涼，北部、東部高溫約22至25度，其他地區約26至30度；低溫部分，北部19、20度，其他地區22至24度，中南部應留意日夜溫差大。（看完整報導）
習近平第3任期只用親信 打破中共人事常規未見接班安排
中共政治局、中央軍委等新成員名單23日塵埃落定，打破兩屆共10年任期先例的習近平一舉把指定接班人和行之有年的「七上八下」、「派系共治」、「老領導推舉」、「女性入（政治）局」等慣例全部掃出門外。中共第20次全國代表大會選出的中央政治局7名常務委員除了習近平自己，另外6位全都是他的親信，這代表習近平破例的第3個任期權力基礎較前兩屆更為穩固。有專家示警，習近平擁有不受約束的權力是個巨大風險，債台高築的經濟與美中角力則對他構成重大挑戰。對台灣來說，朝野立委都認為未來兩岸的模糊空間減少，對台態度將越趨強硬。（看完整報導）
中共新一屆政治局常委全是習家軍 胡錦濤團派全出局
中共20大落幕隔天，新一屆中央委員首次全體會議在23日選出7名中央政治局常務委員，排名第1的習近平如預期3度出任總書記。其餘6人依序為李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，全都是習近平人馬。共青團出身的前一任總書記胡錦濤22日在眾目睽睽之下被請出20大閉幕儀式，他的「團派」接著被形容遭到「滅團」命運，屬於這個派系的現任副總理胡春華（59歲）非但未如預期成為政治局常委，連原本的政治局委員位子都被拿掉。有學者指出，中共20大常委與委員名單反映人事老化，2027年的21大之後可能重現1980年代的老人政治。（看完整報導）
強生退選 蘇納克若勝出將成為英國第1位非白人首相
英國首相特拉斯上任僅6週即被迫下台，保守黨國會議員24日將舉行黨魁投票，勝選者可望成為新任首相。今年7月遭逼宮黯然下台的英國前首相強生，原本積極爭取黨內議員支持他參與角逐，但顯然未能成功，已在23日宣布退選。強生退出之後，目前僅剩前財政大臣蘇納克表態參選。這將是蘇納克近幾個月來第2度角逐黨魁職務，上次對手正是特拉斯。如果印度裔的蘇納克這次順利當選，將成為英國史上第1位非白人首相。強生退選的關鍵，可能是他與蘇納克在22日晚間的面對面會談，但外界對這場被「太陽報」稱為「秘密峰會」的細節，幾乎一無所知。（看完整報導）
美國101空降師時隔80年部署歐洲 隨時準備與俄羅斯一戰
在俄羅斯與北大西洋公約組織（NATO）的關係日趨緊張之際，美國101空降師近80年首次部署歐洲。有「嚎叫之鷹」稱號的101空降師是美國最精銳的空中打擊師，可在數小時內部署到世界上任何戰場。指揮官表示，他們已經做好準備，隨時可以作戰，捍衛北約領土。如果戰事升級或北約遭到攻擊，這個師部署到羅馬尼亞的部隊已做好越過北約邊界進入烏克蘭的充分準備。（看完整報導）
台灣勇士呂子豪加入烏克蘭志願軍 挺進伊久姆前線
全民國防教育射擊中心23日舉行「烏克蘭戰壕中的台灣人分享會」，由志願戰士呂子豪進行戰地影音解說。來自桃園的呂子豪原本只是去烏克蘭發放物資幫助難民，但為了幫助更多人，呂子豪幾經思考後決定報名兵團。在歷經層層篩選後，加入約有100多人的國際志願軍，他曾經跟著軍隊移防到烏東戰略要地伊久姆，感受到前線戰地緊張氣氛。 （看完整報導）
中國商業利益龐雜 馬斯克疑間接涉入對台軍事行動
全球首富馬斯克近日針對俄烏戰爭與台海局勢屢屢有爭議發言。北約方面情報官員向中央社示警，馬斯克受到在中國錯綜龐大的商業網絡影響，與北京8月的鎖台軍事演訓至少有間接關聯。消息人士指出，「騰訊控股」收集的大數據及「甲骨文」的雲端運算技術當時首度用於建立整體作戰圖像，協助共軍進行戰略戰術決策。甲骨文正是深受馬斯克信任的商業夥伴。（看完整報導）
疫情連4天低於4萬例 指揮中心：最近可望脫離高原期
COVID-19疫情出現微幅緩降，國內自10月20日起，連續4天個案數低於4萬例，中央流行疫情指揮中心預估若疫情下降趨勢不變，可望在近期脫離疫情的高原期。至於各界關注今年底前COVID-19從第五類傳染病降為第四類的可能性，衛福部長薛瑞元表示，疫情發展未達改類標準，仍須繼續觀察。（看完整報導）
U23世界盃台灣摘季軍 李晨薰好投、陳聖平包辦3打點
U23（23歲以下）世界盃棒球賽台灣隊23日在季軍戰與墨西哥隊交手，先發投手李晨薰投5局失1分，陳聖平回應教練團期待，以2支安打包辦3分打點，率隊以3比1獲勝。賽後總教練謝承勳難掩情緒，紅著眼眶感謝來參賽的每支球隊，不管教練還是選手，都讓台灣隊學到很多東西，他希望年輕選手帶著這些養分回到母隊繼續加油。（看完整報導）
世青羽球混合團體賽 台灣奪銀締造隊史最佳成績
今年世界青年羽球混合團體錦標賽在西班牙桑坦德舉行，台灣隊首闖冠軍戰，靠著男雙組合黃睿璿與蔡富丞搶下1勝，最終以1比3不敵韓國隊，拿下銀牌，締造隊史最佳成績。台灣隊過去曾在2011年、2015年兩度闖進4強，摘下銅牌。（看完整報導）
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