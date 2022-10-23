疫情連4天低於4萬例 指揮中心：可望脫離高原期

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（中央社記者陳婕翎台北23日電）COVID-19疫情好壞消息各半，國內自10月20日起，連續4天個案數低於4萬例，指揮中心預估近期可望脫離高原期，但今天新增一名無慢性病的4個月大男嬰確診10天惡化敗血症病逝。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午說明，今天新增3萬5322例本土個案，今天新增個案較上週同期降幅約15%，預估若疫情下降趨勢不變，可望近期脫離高原期；另外，境外移入新增43例。

確診個案新增中重症179例（中症110例、重症69例），其中65人死亡，死亡個案年齡介於不足1歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。羅一鈞說，今天新增較年輕死亡個案為4個月大男嬰，本身沒有慢性病，沒有接種過疫苗，10月10日因發燒赴急診，PCR採檢陽性確診。

羅一鈞表示，這名男嬰曾經住院5天，因為症狀緩解，10月15日返家繼續隔離，但18日再度高燒至攝氏40度，19日二度至急診，經檢查出現頸部淋巴腺腫大、皮膚斑駁呈現大理石花紋、呼吸困難、血壓偏低等症狀，診斷為敗血症。

男嬰收住加護病房，使用廣效抗生素治療，但住院當中仍出現嚴重休克，經過積極治療，男嬰不幸於10月20日過世。羅一鈞說，男嬰住院檢查時，曾發現右耳「耳漏」積水狀況，是否為敗血症主因，已無法釐清，個案死因為嚴重敗血症合併敗血性休克、耳漏及COVID-19確診。

國內12歲以下兒童重症累計共253例，33例腦炎、26例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、164例MIS-C（孩童多發性系統發炎症候群）、2例心肌炎、4例共病與新生兒感染及9例到院前死亡等；上述個案已有37人死亡，13例腦炎、8例肺炎、1例心肌炎、3例敗血症、2例共病、1例哮吼及9例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至10月22日本土輕症、無症狀個案累計733萬2208例、占99.57%，中症累計1萬8437例、占0.25%，重症累計1萬3519例、占0.18%，其中死亡累計1萬1468人。（編輯：張雅淨）1111023