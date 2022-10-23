強生力爭議員支持角逐英相 蘇納克推文宣布參選

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前財相蘇納克是保守黨新黨魁熱門人選之一。（中央社製圖）

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（中央社倫敦23日綜合外電報導）今年7月遭逼宮黯然下台的英國前首相強生，目前正積極爭取黨內議員支持回歸角逐下任首相。保守黨內右派重量級人物則聯合被批背叛強生的前財相蘇納克，蘇納克已推文宣布參選。

路透社報導，保守黨內過去支持強生（Boris Johnson）的領袖人物現在轉而支持前財相蘇納克（Rishi Sunak）。保守黨國會議員24日將舉行首次黨魁投票。

負責北愛爾蘭事務的國務大臣貝克（Steve Baker）今天表示，他將投給蘇納克，因為這個國家經不起再演一次今年稍早上演的肥皂劇。當時強生因為爆發一連串醜聞被迫下台。

強生目前正接受國會特權委員會的調查，以釐清他對疫情期間首相官邸舉辦派對一事，是否對下議院說謊。

貝克告訴天空新聞網（Sky News）：「這不是展現強生風格的時候。我擔心特權委員會的投票會出麻煩，強生將是災難的保證。」

蘇納克、強生和保守黨下議院領袖摩丹特（Penny Mordaunt）正積極爭取100位黨內國會議員的支持，在明天舉行的黨內選舉中成為下任首相，接替上任6週即被迫下台的特拉斯（Liz Truss）。

蘇納克今年7月率先請辭，引發黨內倒戈，內閣集體請辭，迫使強生下台。

貝克表示，在特拉斯引發金融市場震盪後，英國亟需穩定，這代表他不會再把票投給強生。

力挺另一位候選人摩丹特的議員葛林（Damian Green）駁斥外傳摩丹特難以達到門檻之說，他告訴天空新聞網，摩丹特不會退選。

蘇納克今天宣布將參選保守黨黨魁，角逐取代特拉斯的首相職務，這是蘇納克幾個月來第二度宣布參選，他上次參選時敗給特拉斯。

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蘇納克在推特發文證實他將一如外界預期參選，「聯合王國是偉大的國家，但我們面臨嚴重的經濟危機」，「我希望搞好我們的經濟，團結我們的政黨，帶領我們國家成功」。

在正式宣布參選前，蘇納克就比強生和摩丹特獲得更多保守黨議員支持，他今天承諾若出任首相將妥為領導政府，日復一日做好工作，希望能有機會協助解決國家的問題。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1111023