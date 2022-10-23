英相角逐戰憂引發內鬥 保守黨促兩強取得協議

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（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國前首相強生和他任內的財政大臣蘇納克據報今晚進行面對面會談。隨著保守黨黨魁提名期限將至，兩人是取代特拉斯成為新一任英相的熱門人選。

綜合法新社、英國廣播公司（BBC）等媒體報導，58歲前首相強生（Boris Johnson）9月下台至今不過短短數週即有意大膽在政壇復出。他今晚會見了前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak），討論這次的選戰。

強生任首相期間爆派對門醜聞，時任財政大臣的蘇納克7月請辭正是引發多名官員在兩天內接連掛冠求去，最終導致強生下台的關鍵。特拉斯（Liz Truss）9月5日贏得黨魁，隔天接任首相，但沒想到44天後旋即宣布下台，讓保守黨短短幾個月內必須重新選出黨魁。

42歲的蘇納克在獲128名保守黨議員的公開支持後，輕鬆跨過候選資格所須的100人門檻；相較之下，強生獲53人支持，21日宣布角逐黨魁的下議院領袖摩丹特（Penny Mordaunt）有23名議員支持。

不過強生關鍵盟友、保守黨議員杜德里奇（James Duddridge）繼昨天證實強生有意加入選戰後，今天表示強生目前已取得100位同僚的支持。

「電訊報」（Telegraph）報導指出，保守黨高層擔心，蘇納克和強生的支持度若是勢均力敵，恐導致任何一方都難以接受另一方的勝選，讓黨內瀕臨分裂邊緣。有人因此呼籲兩人達成某種協議，避免出現保守黨「內鬥」情況。

強生和蘇納克已在今晚進行多個月來的首場面對面會談，但外界對這場被「太陽報」（The Sun）稱為「秘密峰會」的細節，幾乎一無所知。

儘管強生在擁有黨魁投票權的黨員之間廣受歡迎，但「輿觀」（YouGov）民意調查顯示，他在一般選民心目中並不討好，52%的人反對他的復出。

另一項民調顯示，英國民眾為居高不下通膨所苦之際，3/5選民希望提前大選，與反對派各黨要求一致。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1111023