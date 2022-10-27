農遊券4.0規劃中 預計11月中旬公布
2022/10/27 12:27（10/27 12:57 更新）
農委會27日表示，正在規劃農遊券4.0，預計在11月中旬對外公布。圖為龍膽石斑。（中央社檔案照片）
（中央社記者張雄風台北27日電）農委會今天表示，正在規劃農遊券4.0，預計在11月中旬對外公布，並將檢討農遊券3.0的缺失，增加品項並提高誘因，使用期限可望跨過明年農曆年。
行政院農業委員會今天舉辦「農村再生 進擊有成」成果展開幕記者會。農委會主委陳吉仲活動後接受媒體聯訪時表示，預計在最近1、2週內會公布農遊券4.0的計畫。
陳吉仲指出，其實農遊券1.0、2.0在農村、甚至農會超市還有休閒農場帶來非常好的成效，執行率非常好；3.0的部分當初有針對特定產品，如石斑魚等買新台幣600元才能送200元，這個部分已經做了檢討。
農委會水保局長李鎮洋補充，目前正在檢討農遊券3.0的缺失，如品項太少、誘因不足，所以會擴大誘因，不只買600元送200元，但實際數字還在評估；另外也預計會拉長使用期限，可能會跨過年。
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李鎮洋說，農遊券3.0預算6000萬，但最後僅用1成，因此會用上次剩餘的預算來辦理農遊券4.0；4.0品項原則上會比3.0更多，會在各產業單位研究納入哪些產品，「香蕉也不排除」，希望也能解決農業產銷問題。
李鎮洋進一步說明，因為明年1月中旬就是過年，農遊券4.0的活動時間預計會跨過過年，至於會抽出幾份仍在計算、抽獎的時間也還調整，會在11月中旬一併公布。（編輯：陳清芳）1111027
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