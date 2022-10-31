社區老少行銷故鄉 共創巨型冰棒豎立南靖糖廠

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（中央社記者蔡智明嘉義縣31日電）嘉義縣文化基金會藝術下鄉列車開進水上鄉南靖社區，陶藝大師李俊蘭指導社區老少共同創作4公尺高馬賽克拼貼巨型冰棒，豎立台1線旁南靖糖廠販賣部入口，今天揭幕要吸引遊客駐足。

「南靖好棒棒」大型藝術作品今天揭幕，南靖國小幼兒園小朋友帶來冰棒開場舞，場面熱鬧。嘉義縣長翁章梁、嘉縣文化基金會執行長陳尚雍及南靖國小校長曾俊銘等人都參加揭幕。

李俊蘭接受媒體聯訪表示，4公尺高馬賽克拼貼的巨型冰棒是由靖和社區、南靖社區、三鎮社區和南靖國小師生50名青銀世代組成的素人團隊共同創作，並嵌入以南靖歷史建物、故事和特產作為創作題材的陶板，非常有亮點。

陳尚雍說，巨型冰棒豎立在台1線旁南靖火車站對面南靖糖廠的販賣部入口，往來的民眾都看得到，希望吸引遊客駐足。巨型冰棒頂端有一缺口，象徵冰棒好吃被咬一口，民眾可以借位拍出有趣的畫面。

曾俊銘致詞指出，這次基金會藝術下鄉邀請到厲害的師資教導完整的陶藝知識，是小朋友前所未有的經歷，透過這樣的機會，把社區居民、老師和學生整合在一起，讓藝術融入生活中深具意義。

南靖社區耆老張菜微、黃春幸今天也來參加開幕式，見到她們的創作的陶板，嵌在巨型冰棒上，感到非常高興。

翁章梁說，文化基金會透過藝術家下鄉已與民眾共同創作出很多作品；南靖是一處具有歷史發展與文化背景的村里，透過藝術家的介入，很神奇的將糖廠冰棒化成為藝術創作，未來文化基金會還會繼續邀請藝術家下鄉，與大家一起來寫故事。（編輯：卞金峰）1111031