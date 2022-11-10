台灣花卉新品展逾千種 切葉電信蘭曙光要銷日

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2022台灣花卉新品種推介會10日登場，10月才拿到品種登記的斑葉電信蘭「高雄1號－曙光」，由農委會高雄區農改場育成，除獲國慶典禮舞台布置使用，也是國內首個主攻切葉市場的品種，將主攻外銷日本。（農糧署提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年11月10日

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（中央社記者楊淑閔台北10日電）2022台灣花卉新品種推介會今天登場，農糧署長胡忠一說，要協助育種者行銷海內外，去年火鶴花「紅鈴」受推介賣逾百萬枝，今年全國首個切葉品種斑葉電信蘭「曙光」要銷日。

行政院農業委員會農糧署舉辦的「2022台灣花卉新品種推介會」10到12日在台北南港展覽館一館I區展出，展出國內育成及國外引進花卉逾1500種，較去年增加500種，包含首次曝光品種與各式盆花、切花及蘭花等特色品種，以及國內、日本與荷蘭等10餘家業者及團體參展。

胡忠一說，為促進花卉產業發展，透過推介活動，可以幫助育種業者找到海內外市場商機，去年參展的火鶴花品種「高雄3號—紅鈴」大獲好評，訂單應接不暇，截至今年10月，在花卉批發市場交易量已經突破100萬枝，交易額超過新台幣1100萬元，去年全年交易額增加500萬元，成為國內火鶴花主要流通品種。

他並說，今年展出的新品種還有斑葉電信蘭「高雄1號—曙光」、石竹「艷紅撫子」，以及顏色特殊的日日春、水晶花等花卉品種，吸引日本業者，還有荷蘭種苗商等外商參展。

農糧署作物生產組技正吳國政告訴中央社記者，今年10月才拿到品種登記的斑葉電信蘭「高雄1號—曙光」，由農委會高雄區農改場育成，除獲國慶典禮舞台布置使用，也是國內首個主攻切葉市場的品種，將主攻外銷日本；中興大學展出的石竹「艷紅撫子」為康乃馨的親戚，將主攻內銷市場。

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胡忠一指出，台灣花卉生產面積1萬4466公頃，產值189億7600萬元，占農糧總產值2721億元的6.9%，其中62億元外銷，美國占34%、日本占30%、荷蘭9%，還有越南、加拿大、韓國等地；向美國、歐盟、中國、澳洲、日本、東南亞等地申請品種權451種，已通過258種，歐盟通過155種最多，其次日本通過68種，再來是美國通過22種。

農糧署補充，今年展覽面積超過6000平方公尺，規劃主題區、多媒體應用區、切花品種展示區、蘭花品種展示區、盆花品種展示區、學研專區、產業專區、生活用花展示區、活動區、DIY體驗區等10區，歡迎各界前往體驗台灣花卉的多彩富麗。（編輯：管中維）1111110