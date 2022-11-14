早安世界》拜習會今天登場 拜登：試圖界定美中關係紅線
拜習會14日登場 拜登：試圖界定美中關係紅線
美國總統拜登14日將利用20國集團（G20）於印巴峇里島舉行的峰會期間，與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。拜登說，他將藉此會談試圖建立美中關係的「紅線」，民主黨期中選舉意外成功，使拜登在這次重要會談中處於更有利地位。前美國陸軍副參謀長、退役上將基恩認為，台灣絕對是這次會談的最重要議題，拜登必須表明立場，沒有模糊空間。另外，拜登13日利用在柬埔寨舉行的東亞高峰會與日、韓領袖舉行三邊會議，以及與澳洲總理雙邊會談時，都談及必須維護台海和平穩定。（看完整報導）
民主黨保住參議院控制權 拜登不至於完全跛腳
美國8日舉行期中選舉後，內華達州聯邦參議員選舉的計票工作於13日完成，民主黨籍現任聯邦參議員瑪斯托以些微差距擊敗共和黨對手賴克紹，民主黨確定取得參議院100席中的50席，加上副總統賀錦麗在必要時可以投下一票，拜登所屬的民主黨已保住參院的控制權，這代表即使共和黨確定拿下眾議院多數席次，拜登在剩下的兩年多任期仍將有一層保護，確保政局不致淪於看共和黨臉色。（看完整報導）
東北季風影響北台灣濕涼至15日 宜蘭防大雨
中央氣象局表示，13日午後起至15日受東北季風影響，桃園以北、東半部易有局部短暫雨，宜蘭可能有局部大雨發生；13日晚間至15日清晨北部、東半部低溫約攝氏20至22度，北台灣白天高溫僅23度。預估16日東北季風減弱，氣溫會逐日緩升，到20日又再下滑，但降溫的幅度需再觀察。（看完整報導）
單週確診降至14萬例 距離口罩鬆綁更進一步
本土COVID-19疫情13日單日新增個案降至2萬例以下，較上週同期減少約23.6%。COVID-19本土確診新增個案最近一週降至14萬例，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝日前所提口罩鬆綁第2個要件「單週15萬例以下」已達標，指揮中心發言人莊人祥預估，政策鬆綁需至少再觀察一至兩週才能定案。另外，有專家認為台灣今年4月實施輕症確診居家照護形同虛設，指揮中心強調，若無居家照護，這一波疫情死亡恐更嚴重；醫師公會全聯會也發布聲明，居家照護是台灣防疫成功關鍵。（看完整報導）
鄭州文物區建方艙 官媒喊無法接受網友批離譜
中國本土疫情升溫，河南鄭州當局在重點文物區建方艙醫院引發抨擊。鄭州第二砂輪廠舊址在2019年入選第8批全國重點文物保護單位名單。二砂舊址特點是包豪斯風格建築群，被認為具有高度的稀缺性和歷史文化意義。多位附近居民表示，11月初以來多批工人進入，甚至敲碎部分廠房的玻璃。北京青年報撰文指盯上全國重點文保單位讓人無法接受，網友更批評太離譜。國家文物局說，未來「應該不會」再出現這類行為。（看完整報導）
APEC會議今登場 泰國政府禁會場周邊集會抗議
APEC經濟領袖會議14日起在曼谷舉行，這是次項會議在COVID-19疫情爆發以來首次以實體方式召開，泰國維安單位繃緊神經。由於已經有民間團體表示將會在APEC會議期間舉行抗議活動，政府禁止會場所在地以及19間領袖代表下榻的飯店周邊有任何集會抗議活動。（看完整報導）
班克西烏克蘭街頭塗鴉 民眾欣喜：象徵堅不可摧
知名英國塗鴉大師班克西在烏克蘭首都基輔西北城鎮博羅江卡一棟建築廢墟外牆，留下一名體操選手表演倒立動作的塗鴉。烏克蘭民眾盛讚這是國家堅不可摧的象徵。在基輔內及周遭也出現其他班克西風格但未經本人證實的塗鴉。這讓烏國民眾猜想，這位隱姓埋名的街頭藝術家或許在這個遭戰火蹂躪的國家四處創作。（看完整報導）
航站情緣本尊辭世 曾困居法國戴高樂機場18年
伊朗男子納瑟利12日在巴黎市郊戴高樂機場航廈2樓因自然因素辭世。納瑟立1988年11月從伊朗動身，準備前往英國倫敦、德國柏林和荷蘭阿姆斯特丹尋找母親，但因無法出示正確文件，無法在任何國家入境，從此滯留在法國戴高樂機場，直到2006年因病住院，之後住進一家庇護所，幾個星期前又回到機場。他的故事曾改編成湯姆漢克斯主演的電影「航站情緣」。（看完整報導）
世界盃5人制棒球賽台灣奪銅寫紀錄 各級選手今年都拿牌
首屆世界盃5人制棒球賽台灣代表隊13日與委內瑞拉在季軍戰交手，台灣隊連拿2戰、以2比0拿下歷史性的季軍，台灣也成為今年在世界盃各級賽事都拿下前3名的唯一國家。台灣今年在國際賽戰績亮眼，U12世界盃拿下季軍、U15世界盃也拿下季軍，U18世界盃冠軍戰不敵美國、拿下亞軍，10月底U23世界盃也拿下季軍、為隊史最佳成績。（看完整報導）
記錄台越顏面矯正義診 中央社獲台灣醫療報導獎
醫師公會全聯會13日頒發台灣醫療報導獎，中央通訊社「微笑行動 越南顏面矯正義診十餘載」記錄台灣醫療團隊率隊赴越南顏面矯正義診，帶給當地病患美麗微笑，獲平面類佳作。（看完整報導）
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