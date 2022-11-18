早安世界》晶片等關鍵產業研發經費可抵營所稅 最快明年上路
晶片等關鍵產業研發費最多1/4可抵營所稅 最快明年上路
行政院會17日通過「台版晶片法」草案，修訂產業創新條例部分內容，未來半導體、5G、電動車等技術創新且居國際供應鏈關鍵地位公司研發費用的25%，以及購置先進製程全新機器等支出的5%，可抵減當年營利事業所得稅。國際半導體產業協會（SEMI）表示，這項修法將有助厚植台灣半導體產業發展動能，提升國際競爭力。台積電、聯電及聯發科等半導體大廠皆表示樂觀其成。（看完整報導）
涉詐領助理費台北地檢署分案偵辦 高虹安：尊重配合檢調
民眾黨新竹市長候選人高虹安遭控詐領立院助理費，調查局北機站15日報請台北地檢署指揮偵辦。北檢17日下午正式分案，由查緝黑金專組檢察官偵辦，目前仍為「他字案」。檢方將進一步釐清相關事證是否涉及犯罪。高虹安競選辦公室表示，列被告是正常分案程序，並非檢調司法認定有罪，她的幕僚已提出大量證明助理實質工作證據並主動送交檢調，未來也尊重檢調、配合偵辦。（看完整報導）
英情報首長警告中國滲透 與俄羅斯伊朗同列重大威脅
英國對內情報機關軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆16日表示，英國正面臨來自俄羅斯、中國和伊朗的重大安全威脅，這3國全都會在外國利用脅迫、恫嚇甚至暴力等手段追求自身利益。麥卡勒姆稱中國甚至是更長期的問題，「共產黨的活動，對英國構成最具有改變局勢程度的戰略挑戰」。（看完整報導）
中州科大、台灣首府大學退場期程提前 預計明年7月停辦
位在彰化縣員林市的中州科技大學與位在台南市麻豆區的台灣首府大學今年稍早被列為專案輔導學校，但兩校沒等到改善期結束，主動申請停止招生。教育部退場審議會17日通過改組兩校董事會，預計明年7月停辦。教育團體指出，停辦對大二學生影響最大，他們原本可以繼續讀到畢業，如今將被迫轉學。另外，退場審議會也公布第2波私立高中職「專案輔導名單」，包括高雄市新光高中、苗栗縣賢德工商等2校，改善期限2年，主因都是財務狀況顯著惡化，過去2年中有22個月可用資金未達標準。（看完整報導）
莫德納次世代BA.5疫苗今天開打 供12歲以上民眾接種
今年採購首批70.3萬劑莫德納次世代BA.5雙價疫苗於18日開打，40.7萬劑中午前全數配送至各地衛生局，供12歲以上民眾接種。針對感染科專家批評台灣COVID-19死亡率高，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥17日指出，台灣COVID-19致死率若與經濟合作暨發展組織（OECD）38個自由經濟國家相比為第6低、累積確診死亡率為OECD國家第4低，低於OECD會員的韓國、澳洲等國家。（看完整報導）
美共和黨取得眾議院多數席次 麥卡錫可望取代裴洛西出任議長
美國11月8日期中選舉持續計票，按美國媒體最新統計，共和黨目前在眾議院已取得218席，達到掌控眾議院所需的過半門檻。新一屆國會明年1月初開議時，眾議院將由共和黨掌握，屆時共和黨將能決定立法議程，因此更易於牽制總統拜登與民主黨，眾院共和黨領袖麥卡錫則有絕佳的機會可取代民主黨籍的裴洛西成為下一任議長。在聯邦參議院方面，內華達州民主黨聯邦參議員瑪斯托日前確定連任後，已保住民主黨在參院的多數控制權。（看完整報導）
習近平鏡頭前責怪杜魯道 前外交官：粗魯程度前所未見
中國國家主席習近平在20國集團峰會場外當著鏡頭責怪加拿大總理杜魯道向媒體轉述兩人會談內容，引發國際媒體關注，各界認為習近平是刻意羞辱杜魯道，中國外交部發言人說，中加關係近年來面臨困難，但責任不在中方，並聲稱習近平對杜魯道的言行不應被視為批評或指責，但在加國專家和前外交官眼中，習的舉動不僅令人驚訝，也凸顯出他對杜魯道的輕視與不尊重。（看完整報導）
廣東海珠封控數週民怨擴大 群眾拆圍籬釀警民混戰
廣東廣州市10月底疫情升溫，尤以海珠區為重災區，自11月5日零時全域管控以來，已第4次延長強化社會面管控，不滿防疫層層加碼的民眾近日拆圍籬，打砸警車，甚至演變警民混戰的暴動。網友上傳的影音顯示，居民紛紛推倒封死的鐵欄，並與員警和防工作人員拉扯推擠，掀翻警備用車，混亂中受傷民眾躺臥血泊，醫護人員實施CPR搶救，場面相當混亂。（看完整報導）
大谷翔平將打世界棒球經典賽 台灣隊有11名旅外球員
美國職棒大聯盟洛杉磯天使隊的28歲日籍「二刀流」球星大谷翔平，17日透過IG表明將參加2023年的世界棒球經典賽（WBC）。台灣隊50人大名單也於17日定案，總教練林岳平表示，基於與球員工會的協議，因此不公布名單，但他透露，名單內有11名旅外選手以及1名40歲以上的老將。WBC有20國的隊伍參加，4個分組賽預定明年3月9日起分別在台灣、日本和美國登場，4強賽與決賽在美國邁阿密舉行。（看完整報導）
FTX加密貨幣平台破產 大谷翔平、大坂直美、柯瑞曾代言挨告
FTX於11日無預警聲請破產，許多曾為FTX背書的體壇明星和名人被告上法庭，包括MLB天使隊名將大谷翔平、日本網好手大坂直美、NFL傳奇四分衛布雷迪、NBA金州勇士頭號王牌柯瑞等。美國聯邦眾議院金融服務委員會16日表示，計劃12月開聽證會進行調查。這起訴訟求償金額不明，訴狀稱，「FTX總計造成美國消費者逾110億美元損害」、訴訟「尋求讓被告對原告造成的數十億美元損失負責」。台灣受害者在網路組成自救會，金管會17日指出，FTX是在境外的加密貨幣交易平台，並非金管會核准設立或監督管理的機構，相關商品也是由業者在境外提供，會持續關注後續發展，並了解國際上相關主管機關對此事的處理方式。（看完整報導）
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