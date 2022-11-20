更多編輯台推薦新聞：
圖輯／大貓熊團團結束18歲生命不再痛苦 可愛模樣永留人心
生活

圖輯／大貓熊團團結束18歲生命不再痛苦 可愛模樣永留人心

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
東部海域地震規模5.1 最大震度新北宜蘭3級
首頁 / 生活
九合一選舉
環台選情
新聞專題
環台選情1/300
首頁 / 生活

台電：11/26假日維修撞期選舉 取消基隆百戶停電

2022/11/20 09:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北20日電）傳出基隆100多戶收到26日投票日停電通知單，台電表示，這是例行性變壓器吊檢停電工作，且完全不影響投開票作業，台電人員原擬假日維修，卻被外界不當連結，已全數取消。

外界流傳基隆百餘戶收到11月26日投票日停電通知單，台電19日深夜回應，原訂基隆投開票日當天是安排例行性變壓器吊檢停電工作，不但與投開票及計票作業無關，也完全不影響選務工作進行。

台電表示，原安排吊檢停電工作計有三案，影響戶數僅142戶且不包含投開票所，與投開票及計票作業無關，也沒有所謂大規模停電情事，呼籲請勿以此刻意誤導大眾。

台電指出，由於現值選舉期間，為避免民眾誤解，台電基隆區營業處已取消26日當天任何工作停電作業，並在選舉期間確保服務區供電正常，防止突發停電事故發生。

台電進一步說明，台電實施計畫性工作停電前都會通知，會將工作範圍、施工時間及工程概述，以停電通知單的形式，個別投遞至用戶個別信箱及張貼於公寓門口或遞交大樓管理員；若部分用戶因特殊需求反應，則將與用戶再協調工作停電時間，盡量降低對民眾生活的影響。（編輯：楊凱翔）1111120

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
選前超級週末 楊鎮浯守金門藍天陳福海烈嶼座談