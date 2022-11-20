台電：11/26假日維修撞期選舉 取消基隆百戶停電
2022/11/20 09:23
（中央社記者張璦台北20日電）傳出基隆100多戶收到26日投票日停電通知單，台電表示，這是例行性變壓器吊檢停電工作，且完全不影響投開票作業，台電人員原擬假日維修，卻被外界不當連結，已全數取消。
外界流傳基隆百餘戶收到11月26日投票日停電通知單，台電19日深夜回應，原訂基隆投開票日當天是安排例行性變壓器吊檢停電工作，不但與投開票及計票作業無關，也完全不影響選務工作進行。
台電表示，原安排吊檢停電工作計有三案，影響戶數僅142戶且不包含投開票所，與投開票及計票作業無關，也沒有所謂大規模停電情事，呼籲請勿以此刻意誤導大眾。
台電指出，由於現值選舉期間，為避免民眾誤解，台電基隆區營業處已取消26日當天任何工作停電作業，並在選舉期間確保服務區供電正常，防止突發停電事故發生。
台電進一步說明，台電實施計畫性工作停電前都會通知，會將工作範圍、施工時間及工程概述，以停電通知單的形式，個別投遞至用戶個別信箱及張貼於公寓門口或遞交大樓管理員；若部分用戶因特殊需求反應，則將與用戶再協調工作停電時間，盡量降低對民眾生活的影響。（編輯：楊凱翔）1111120
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