2022世足賽將開踢 飯店預測冠軍活動開跑

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（中央社記者余曉涵台北20日電）2022世足賽即將展開，台灣不少飯店業者搭上世足賽風潮，紛紛推出預測冠軍活動，預測準確者，還有機會獲得飯店住宿券等。

2022卡達世界盃足球賽將於台灣時間21日凌晨開踢，開幕戰由地主卡達對上厄瓜多，賽事將一路持續到12月，在12月18日登場的冠軍賽後劃上句點。

迎接世足賽賽事，不少飯店業者紛紛舉辦預測冠軍活動，礁溪老爺酒店表示，推出長達23天的「老爺狂樂世界盃」系列活動，除邀球迷在大廳酒吧一邊享用派對美食，一邊觀賞賽事轉播，預測冠軍得主，還有機會獲得「礁溪老爺萬元住宿券」。

台北遠東香格里拉酒店表示，即日起至12月18日在馬可波羅酒廊提供大螢幕觀賽，主廚團隊設計了「世足盃限定寰宇風味雞翅」，以8個國家隊代表8款特色風味雞翅料理，旅客消費滿額或入住，就可參加「與世足同樂 冠軍大預測抽免費套房」抽獎活動，有機會免費體驗雅仕套房3天2夜假期。

高雄英迪格酒店將於11月29日起推出為期12天的「高空足球趴趴趴」，顛覆傳統以派對形式觀賞賽事，包含將有專業DJ帶來1小時不斷電的熱音表演炒熱氣氛，也為參與派對的民眾預備驚喜抽獎活動，預測冠軍隊伍即有機會獲得高雄英迪格「豪華房帶獨立浴缸平日住宿券」。

另外，Chili's美墨餐廳也搶占球賽商機，推出相關餐點外，消費滿額可獲得預測抽獎券一張，有機會獲得價值新台幣3000元禮券。（編輯：張雅淨）1111120