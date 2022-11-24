H5N2、H5N1禽流感累計28場 鴨肉供應估計影響不大

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（中央社記者張雄風台北24日電）宜蘭1種鴨場日前首度發生H5N1禽流感，雲林1土番鴨場今天確診H5N2，今年以來全台確診及撲殺高病原感禽流感計28例，農委會提高警戒，但研判目前商用種鴨、肉鴨生產影響不大。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局今天表示，雲林縣古坑鄉1土番鴨場確診H5N2亞型（b分支）高病原性禽流感病毒，依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行土番鴨3166隻（53日齡）撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

防檢局統計，今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計28例（陸禽21場、鴨5場、鵝2場）。分析病毒型別，宜蘭縣五結鄉種鴨場日前主動通報高病原性禽流感，為首度檢出H5N1案例，經基因檢測是與中國、俄羅斯、西伯利亞等一到，其餘27場均為H5N2。

農委會指出，回顧104年因H5N6禽流感影響，當年計確診、撲殺達1004場。104年後次高為106年的182場，接著逐年遞減，最少是110年的25場，今年至今為28場，為104年起歷年同期第2低。

由於宜蘭縣五結鄉種鴨場是全台首例H5N1禽流感案例，外界擔心是否會影響國內養鴨產業，農委會今天解釋，該場是試驗單位，種鴨是改良性能用，並不影響外面商用種鴨、肉鴨的生產，因此評估影響不大。

不過，防檢局呼籲養禽業者，日本及韓國禽流感疫情持續嚴峻，透過候鳥遷徙，境外禽流感病毒傳入台灣禽場風險升高，養禽場應自主落實各項生物安全工作及維護防鳥設施，以防範禽流感疫情入侵或發生。

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防檢局說明，台灣候鳥路徑上游國家（韓國與日本）今年10月起再次發生高病原禽流感疫情，其中韓國自10月17日至今已有19禽場確診H5N1亞型高病原性禽流感病毒（b分支），撲殺家禽數約100.5萬隻。日本自10月28日至今已有17禽場確診H5N1亞型高病原性禽流感病毒（均為b分支），撲殺家禽數約275萬隻

防檢局強調，養禽業者如發現場內禽隻有精神沉鬱、食慾不振、產蛋率下降等症狀或異常死亡情形，應立即通報所在地動物防疫機關，並配合防疫人員指導執行必要之處置措施，以避免禽流感病毒擴散。（編輯：陳清芳）1111124