吳德榮：29日前高溫31度 30日低溫探17度

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（中央社記者張雄風台北28日電）氣象專家吳德榮表示，今明2天晴朗穩定，各地高溫達攝氏31度以上；明天午夜前後開始降溫，30日白天北台灣高溫驟降10度；預估30日晚至12月1日清晨最冷，台北低溫約17度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明2天各地晴朗穩定，氣溫續升，白天微熱，各地區高溫升至31度以上，早晚偏涼，西半部及金馬易有霧。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天午夜前後，東北季風挾冷空氣南下，北、東部轉雨，氣溫遽降；30日、12月1日冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台濕冷，注意保暖；中南部多雲時晴，氣溫略降，白天舒適、早晚微冷。

吳德榮說，預估30日晚、12月1日清晨氣溫降至最低，台北氣象站最低氣溫約降至17度，但為入冬第1波，北台灣氣溫又有驟降的過程，明天白天至30日白天下降超過10度，溫差大，體感溫度會比較冷；北台灣的自動觀測站，仍會出現13、14度的平地最低氣溫，一定要注意保暖。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，12月2日北部、東半部仍有局部雨，冷空氣減弱，氣溫略升，北台灣仍偏冷；12月3、4日天氣好轉，氣溫明顯回升，各地多雲時晴，白天舒適微熱、早晚涼。（編輯：方沛清）1111128