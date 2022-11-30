消費者權益報導獎 中央社防疫險之亂、魷魚遊戲分潤議題獲獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

111年消費者權益報導獎30日舉行頒獎典禮，中央社記者謝方娪（右2）、張璦以「防疫險之亂系列報導－申請理賠『像在討債』 保險業史上最大信任危機」獲得平面及網路（文字）類專題報導獎優勝；中央社記者江明晏（左2）、蘇思云（左1）以「魷魚遊戲爆紅流量飆Netflix該分潤嗎 網友意見不一電信業兩難」獲得平面及網路（文字）類即時報導獎佳作。中央社記者謝方娪攝 111年11月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北30日電）111年消費者權益報導獎今天頒獎，中央通訊社「防疫險之亂系列報導─申請理賠『像在討債』 保險業史上最大信任危機」以及「魷魚遊戲爆紅流量飆Netflix該分潤嗎 網友意見不一電信業兩難」，分別獲得優勝及佳作肯定。

今年消費者權益報導獎總計收到129件作品，主題包含飲食消費、疫情相關消費、金融消費、不動產消費及消費個資保護等，涵蓋面向多元且與消費生活息息相關。經評審委員評選，7類獎項共有41件作品入圍，並依序選出特優、優勝與佳作獎項。

行政院副院長沈榮津致詞時鼓勵媒體持續提供優質消費新聞報導，督促企業經營者遵守法規並協助政府機關發掘潛在問題，未來將請各部會及早因應並建立處理機制，塑造更優質的消費生活環境。

今年4月防疫政策從清零轉向共存，百萬件要保書湧入保險公司，保險公司緊急踩煞車，引爆續保、核保及理賠爭議延燒，中央社推出防疫險之亂系列報導，獨家披露首家挺過防疫險慘賠的產險公司心路歷程，獲平面及網路（文字）類專題報導獎優勝。

中央社即時報導「魷魚遊戲爆紅流量飆Netflix該分潤嗎 網友意見不一電信業兩難」，針對電信業是否該要求OTT分潤，搜羅各方觀點，獲得平面及網路（文字）類即時報導獎佳作。

電視及網路（影音）類即時報導獎特優為八大電視股份有限公司「當特斯拉斷電…」；專題報導獎特優由鏡新聞「團團賺!亂象有"購"多」獲獎；廣播及網路（音頻）類專題報導獎特優為國立教育廣播電臺臺東分臺「FUN 心消暑 玩水不玩命」系列報導。

平面及網路（文字）類即時報導獎特優為經濟日報「樂透防疫保單夢碎」；專題報導獎特優為上下游新聞市集「缺蛋啟示錄——蛋雞產業的困境與改革之道」。評審團特別獎頒給公共電視「車界帝寶專利戰」。

行政院消保處表示，媒體具無遠弗屆的影響力，期待媒體持續提供優質消費新聞報導，除有助提升消費環境品質，還可喚醒民眾消費意識，進而提高社會各界對消費者權益的重視，建構更安全合理的消費環境。（編輯：潘羿菁）1111130