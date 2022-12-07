遭要求檢討農損補助核發 農糧署：會跟審計部說明

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審計部要求農委會檢討災損補助核定發放情形；農糧署長胡忠一（左）7日受訪表示，有可能是時間差或電腦圖資辨識落差，第一線人員沒有犯意動機，這是很嚴肅的問題，不能擴大成全台都如此，會向審計部說明。中央社記者楊淑閔攝 111年12月7日

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）審計部要求農委會檢討災損補助發放，農糧署署長胡忠一今天表示，有可能是時間差或電腦圖資辨識落差，第一線人員沒有犯意動機，此事嚴肅，不能擴大成全台如此，會跟審計部說明。

聯合報報導指出，審計部查核民國110年到111年6月農委會補助農業損失情形，發現農委會核發天然災害救助預算不敷支用、超支併決算成常態，且有水生作物也核發、核定災損補助面積大於土地登記面積等事，要求農委會檢討。

行政院農業委員會農糧署署長胡忠一今天接受媒體聯訪表示，這是很嚴肅的問題，不能擴大成全台都如此，第一線公所的工作人員非常辛苦，經常一個人要辦理受災農戶的申報，還要勘查、呈報縣市政府等，他分析原因可能包含出現時間差，或是電腦圖資辨識出現落差所致，他相信沒有人會故意放水發給農民。

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他舉例，例如建築被太陽照過來，圖資會出現陰影，有可能被誤判；會再加強人員教育訓練，或者透過溫度、降雨量作為基準，判定是不是要核發補助，以減低失誤發生。不然第一線工作人員壓力也很大，流動性高，會透過技術協助判讀更正確、快速。

胡忠一重申，審計部根據電腦資料、數據判斷，已經盡他們的責任，但是沒有農委會相關實務專業，災損現金救助、低利貸款認定不限於農糧作物，還有畜牧、漁業，農委會會跟審計部進行說明。（編輯：陳政偉）1111207