H5N1禽流感再增3例 防檢局加強採樣防擴散

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）防檢局今天說，目前全球高病原性禽流感疫情以H5N1為主，國內近2週以來新增3例，1例台南候鳥排遺、2例（高雄、台南）肉鴨場，已對半徑3公里內採樣檢驗，3至5公里臨床檢查。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局今天召開禽流感疫情概況及防疫措施說明記者會。防檢局副局長徐榮彬說，今年10月1日到12月5日，全球高病原性禽流感疫情案例累計3372例，其中95.8%、3299例都是H5N1。

他並說，國內今年到12月6日確診31場高病原性禽流感，包含28場為H5N2、3場為H5N1，共撲殺30萬隻。

農委會副主委黃金城說，H5N1今年來勢洶洶，對歐美產業影響很大，國內則是原先累計3例，包括11月11日確診的花蓮玉里候鳥（鴨科）排遺、11月12日台南四草濕地候鳥（鴨科）排遺、11月17日宜蘭五結種鴨場。

這次又新增3例包括11月24日確診高雄路竹肉鴨場、11月28日台南水雉園區候鳥（鴨科）排遺，以及12月1日台南官田肉鴨場。

黃金城說，所幸目前的案例都是獨立案件，不是禽場間的傳染，目前已加強秋冬方案防疫，發現確診就會撲殺，以防擴散，並呼籲飼主要強化設備維護，不要讓候鳥或是老鼠等可進入吃飼料。

徐榮彬說，針對高雄路竹肉鴨場半徑3公里內共將採樣檢驗26禽場，已經採樣10場；半徑3至5公里也要由獸醫師臨床檢查97場，已完成24場。台南官田肉鴨場半徑3公里內則要採樣檢驗21場，已採樣12場；半徑3至5公里也要由獸醫師臨床檢查32場，已完成15場。

還有台南水雉園區候鳥（鴨科）排遺案例半徑3公里內要採樣檢驗10場，已採樣5場；半徑3至5公里要由獸醫師臨床檢查61場。

黃金城補充，這2、3個月來進入台灣的H5N1病毒株有2個不同的基因型，疫情比以前更嚴峻，路徑可能是從日本琉球及中國東海岸經候鳥南飛帶下來。

農委會家畜衛生試驗所所長邱垂章說，這次送驗死亡禽體心臟有出血點、心肌有白色壞死，沒有其他症狀，表示病毒很強，因為還沒有其他症狀就死亡。

黃金城說，過去死亡禽體則會看到腳或皮下出血；迄今對3鴨場進行撲殺，其中2場為肉鴨（土番鴨），惟供應尚無影響；但是美國撲殺5800萬隻家禽，有影響到台灣種雞及雞肉進口。（編輯：張芷瑄）1111207