早安世界》美國防授權法案協商定案 5年供台100億美元軍援

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美國防授權法案協商定案 5年供台100億美元軍援

美國國會6日晚間公布國防授權法案協商定案版本，計劃未來5年提供台灣100億美元軍援，且將優先把美國「超額防衛物資」提供給台灣。根據定案版本，法案授權美國國務院於2023年至2027年期間，每年提供台灣至多20億美元無償軍援，另授權提供台灣20億美元「外國軍事融資」直接貸款。同時，國務院批准兩筆最新對台軍售案，總金額為4.28億美元，將提供F-16戰機、C-130運輸機、IDF戰機等備用零件。這是總統拜登上任以來第7度對台軍售。（看完整報導）

東北季風9日起增強每2天降1度 15日可能迎首波冷氣團探14度以下

中央氣象局表示，8日氣溫略為回升，9日起東北季風再增強，氣溫約每2天下降1度，預估11日北台灣白天高溫不到20度，13日夜晚、14日清晨北台灣低溫約15、16度，部分地區可能會再低一些，不排除將會達大陸冷氣團的強度，低溫恐探14度以下。這將是台灣今年入冬以來首波大陸冷氣團。（看完整報導）

承諾下單台積電亞利桑那州廠 蘋果將是最大客戶

台積電斥資400億美元在美國亞利桑那州興建先進製程工廠，並舉行移機典禮，台積電美系客戶皆出席典禮，蘋果、超微及高通表態將下單請這座新廠生產，蘋果執行長庫克提到，蘋果會是台積電新廠最大客戶，並表示，「我們與台積電合作製造晶片，為我們世界各地的產品提供驅動力。隨著台積電在美國建構嶄新且更深的立足點，我們期待在未來幾年擴大合作。」（看完整報導）

半導體先進製程根留台灣 業者：其他國家無法複製3優勢

半導體應用無所不在，各國也將其視為重要戰略物資，力推半導體發展。台積電近年成為各國極力拉攏的目標，並配合擴大全球布局，不過仍以台灣為先進製程及製造生產中心。對於護國神山台積電前進美國設廠可能會「掏空台灣」，半導體業者認為，台灣人才素質高又勤勞、台積電的磁吸效應及上下游產業鏈完整等，是數十年來累積的成果，其他國家無法複製。產業專家也表示，短期這種「逆全球化」趨勢成形，中長期發展須觀察政府政策及市場接受度。（看完整報導）

CNN：台灣道路交通險象環生令人卻步 不利國際觀光

美國有線電視新聞網（CNN）報導，台灣以美食小吃、自然景觀和好客聞名，但險象環生的道路交通也令人卻步，2021年有近3000人死於交通事故。澳洲、加拿大、日本與美國等多國都明確點出台灣道路狀況問題。美國國務院警告在台灣過馬路要提高警覺，加拿大政府更直言台灣「汽、機車駕駛不遵守交通規則，橫衝直撞」。報導說，台灣政府意識到道路安全問題且試圖解決，但專家表示，政府對改善道路安全的「老套」因應措施，是訴諸於維持秩序與增設更多交通號誌和測速照相機，這些策略未必能發揮效果。（看完整報導）

民主黨贏得喬治亞州參議員 確保國會參院控制權

2022年美國期中選舉關鍵性的一場投票6日終於落幕，民主黨聯邦參議員華諾克在喬治亞州決選擊敗前總統川普力挺的共和黨籍挑戰者華克，確保民主黨在總統拜登剩下的任期內掌控參議院多數，法官與高層官員的任命同意權不致落入共和黨手中。美聯社報導，民主黨如今在參議院擁有51比49的多數席位，勝過選前兩黨各占50席的局面。但共和黨以些微優勢取得眾院控制權，國會兩院明年一月起將分由不同政黨掌控。（看完整報導）

中國放寬防疫措施但醫療準備不足 估明年3月恐每天2萬人不治

中國官方7日公布新的優化落實防疫10條措施，無症狀感染者與輕症病例可採居家隔離，除特殊場所外不再要求提供核酸證明、不再對跨地區流動人員查健康碼。專家重點提及要嚴防「醫療資源擠兌」，要做好分級分類救治，要求縣級以上醫療機構加強準備抗病毒藥物及抗原試劑。英國金融時報報導，根據預測，春節期間中國大規模人群移動可能成為超級傳播事件，加劇疫情，壓垮中國的醫療系統，到明年3月中，每日死亡人數恐高達2萬人。報導說，這凸顯中國當局未能為數以千萬計的高齡族群全面接種疫苗，並解決自2019年底首例個案出現以來加護病房短缺的問題。（看完整報導）

Google台灣年度熱搜1922防疫專線奪冠 烏克蘭居議題榜第一

自2001年起，Google在每年年底公布年度熱門搜尋排行榜，透過分享全球與各國家間網友們最關注的搜尋關鍵字，回顧當年最熱搜的話題、人物與事件。Google7日公布台灣2022年度搜尋排行榜，今年COVID-19疫情影響擴大，防疫專線「1922」為快速竄升關鍵字榜首，「快篩地圖」、「疫苗預約」等疫情相關議題持續受到台灣網友關注。台灣網友也關心國際重大突發事件，包含「烏克蘭」與前日本首相「安倍晉三」都是關注議題。（看完整報導）

世足8強對戰賽程看這裡 巴西克羅埃西亞率先交鋒

2022卡達世界盃足球賽8強在台灣時間7日出爐，5支歐洲隊伍、2支南美洲球隊及唯一非洲代表摩洛哥晉級，9日晚間11時由巴西對克羅埃西亞爭奪首張4強門票。世足賽於11月21日開踢以來，大家都在關注，中央社手繪圖解整理基本足球規則，讓一日球迷也能同樂。（看完整報導）

印尼將禁婚外性行為及未婚同居最重判1年 外國觀光客也適用

印尼6日修正通過刑法部分條文，除了加強限制抗議示威活動，修正後的刑法條文禁止婚外性行為及未婚同居。法律學者指出，前往印尼短期停留的外國旅客也會受到規範，旅遊業者則擔憂，新法可能衝擊觀光業。（看完整報導）