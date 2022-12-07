3巨頭出席台積電亞利桑那州廠移機 市值達2.8兆美元

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（中央社記者張建中新竹7日電）台積電舉行美國亞利桑那州廠移機典禮，美國總統拜登親自出席，台積電重量級客戶蘋果執行長庫克、輝達執行長黃仁勳、超微董事長暨執行長蘇姿丰都到場同慶，與會的3家企業市值合計高達2.8兆美元，含金量驚人。

台積電多次強調，海外建廠以客戶需求為主要考量，包括庫克、黃仁勳及蘇姿丰都親自出席台積電亞利桑那州廠的移機典禮，展現對台積電新廠的重視與支持。

蘋果與台積電合作關係緊密，台積電自蘋果iPhone 7的A10處理器開始，一直到iPhone 14 Pro的A16，都是獨家供應商，也是蘋果M系列處理器的獨家代工廠。

蘋果（Apple）往往是台積電率先導入最先進製程技術的客戶，也是台積電多年最大客戶，2021年貢獻台積電新台幣4054億元營收，所占比重達26%。雙方依存度高。

庫克表示，隨著台積電在美國建構嶄新且更深的立足點，期待在未來幾年擴大合作。他同時推文說，台積電亞利桑那州廠標誌著美國先進製造的新紀元，很自豪能成為最大客戶。

繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）在創立初期，黃仁勳寫信給台積電創辦人張忠謀，希望台積電能替輝達代工，張忠謀直接致電輝達，正好是黃仁勳接到電話，雙方就此展開長達30年的合作關係。至今台積電仍是輝達的重要代工夥伴，它的RTX 40系列新產品就是採用台積電4奈米製程生產。

黃仁勳與張忠謀兩人私交甚篤，黃仁勳日前來台，即曾到張忠謀家中敘舊，黃仁勳這次應邀出席台積電亞利桑那州廠活動，與多年好友張忠謀再次碰頭。

超微（AMD）過去產品是由格羅方德（GlobalFoundries）獨家代工生產，隨著代工策略轉向，向台積電釋出代工訂單，近年受惠台積電先進製程奧援，成功瓜分英特爾（Intel）市場。

隨著業務版圖擴大，超微與台積電的合作關係升級，去年貢獻台積電1537億元營收，所占比重達10%，僅次於蘋果，為台積電第2大客戶。蘇姿丰說，超微期待成為台積電亞利桑那州廠的大客戶，致力與台積電以及整個生態系密切合作。

蘋果為全球市值最大企業，高達2.29兆美元，輝達為第14大企業，約3984億美元，超微市值1154億美元，居112名，台積電這3家大客戶市值合計達2.8兆美元。若加計台積電市值約4126億美元，總計達3.2兆美元。（編輯：林淑媛）1111207