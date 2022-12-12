西班牙神父沈拉蒙奉獻31年獲身分證 早自認是台灣人

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（中央社記者趙麗妍台中12日電）西班牙籍神父、靜宜大學西文系副教授沈拉蒙（Ramon Santacana F.），來台31年致力於教育工作、傳遞基督信仰，近日取得台灣身分證，他開心說，早認定自己是台灣人，會繼續愛護這塊土地。

靜宜大學今天透過文字稿指出，沈拉蒙來自西班牙巴塞隆納城，為追求傳播福音，1988年30歲的他揹起行囊隻身飛到大陸，在西安外語大學、南京大學教授西班牙文學；1991年來到台灣，30年期間陸續完成經濟學博士學位，在天主教會台中教區晉鐸成為神父，2004年起擔任靜宜大學校牧。

沈拉蒙在靜宜大學教授中西文翻譯、企業倫理及國際經濟等課程，並撰寫出版「應用中翻西」、「走在上主奇妙的道路上」等專書；他是學生心中幽默風趣的老師，也是關照大家身心靈健康的牧者，並以宣講福音服務人群。

雖沒有接受正規繪畫訓練，但沈拉蒙憑藉著對藝術的天賦與熱情，授課之餘投身創作，以自學發展出獨特個人風格；近年來他更突破自我，積極尋求不同繪畫表現形式與技法，成為知名藝術家。

「從未想過會成為Made In Taiwan的神父」，沈拉蒙近日獲內政部核准高專人才歸化台灣國籍，取得台灣身分證時，他以流利中文開心說，台灣、台中教區與靜宜大學是他第二個家，早已認定自己是台灣人，未來會繼續愛護這塊土地。

靜宜大學校長林思伶感謝沈拉蒙將人生最珍貴時光獻給台灣，他以無私的愛關懷與照護年輕人身心靈，並對傳遞品德教育與價值觀有重要貢獻，在教學、研究、服務等方面均貢獻良多。

沈拉蒙也積極推展藝術文化，在靜宜大學主顧聖母堂興建過程中，他參與教堂相關會議，更以畫家身分捐出創作的28幅作品進行義賣，全數用於主顧聖母堂興建基金；他同時展出畫作義賣，協助南投耶穌君王堂的建堂基金，讓愛散播在台灣每個角落。（編輯：陳仁華）1111212