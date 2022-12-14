環保署污染場址國際講習會 邀20名美專家歷屆最多

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（中央社記者張雄風台北14日電）環保署今明2天以實體及視訊方式舉辦2022污染場址國際講習會，邀美國20名專家分享經驗、為歷屆最多；期盼透過會議除掌握最新整治技術，更能緊密連結亞太地區的環保聯盟與合作。

環保署今明2天邀請美國20名專家於國立成功大學總圖書館會議廳，舉辦「2022年污染場址先進模擬、特性調查及整治技術國際講習會」，掌握污染調查及整治技術的最新發展。

環保署副署長蔡鴻德致詞時表示，台美技術講習會是台灣及亞太地區環保夥伴國家在土壤及地下水污染整治領域的年度盛會，亞太地區環保專業人士每年透過這個難得的機會，與美國專家交流污染場址整治的實務經驗與心得，讓亞太地區與會的國家受益良多。

蔡鴻德指出，今年破紀錄邀請到20名美國專家專題演講， 更邀請以台灣為主席國的「亞太土壤及地下水污染整治（Remediation for Soil and Groundwater Pollution of Asian and Pacific Region，簡稱 ReSAG）工作小組」，包括印度、紐西蘭、澳洲、日本、印尼、馬來西亞、泰國、越南等專家代表參與學習及討論，彰顯台灣對促進亞太地區環保交流的貢獻。

美國環保署國際及部落事務助理署長西田珍（Jane Nishida）表示，土壤及地下水污染整治一直是台美環保合作的重要項目，並且為拓展以台灣為首的多邊合作奠定良好基礎。

西田珍說，雖然美國專家因COVID-19疫情流行的緣故無法親自到台灣分享經驗，但透過線上交流方式，可以比實體交流方式安排更多專家，介紹他們調查與整治土壤及地下水污染的案例。

環保署表示，國際講習會同時也為16日即將召開ReSAG指導委員會議進行暖身，更緊密連結亞太地區的環保聯盟與合作，加速達成污染整治與改善環境品質的目標。

環保署說，自2005年起透過台美環保技術合作協定，不斷地引進並本土化新穎的觀念及技術，使得土壤及地下水污染場址改善的成效持續提升，並在東南亞地區樹立起典範的地位。（編輯：陳政偉）1111214