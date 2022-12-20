40企業團體挺國產農產穩價格 農糧署頒獎表揚

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）農糧署今天頒獎表揚111年農糧產品行銷貢獻卓著的40家企業及團體，由農糧署署長胡忠一頒發，他在致詞中感謝得獎者在戰爭、疫情等影響下，支持國產農產維持價格。

胡忠一指出，今年獲獎的40家企業及團體中，有21家企業向「農良直賣所」平台、「好釋連蓮」及「柚見好秋」企業團購平台採購超過10公噸，且金額達新台幣120萬元以上的國產鳳梨釋迦、文旦柚等蔬果。

根據農糧署提供名單，獲獎者包括：台電、中鋼、台灣中油、台積電、中華電信、工業技術研究院、台糖、中華航空、陽明海運、台灣港務公司、台肥（暨財團法人台肥基金會），及多家公投銀行、台灣集保、證交所、兆豐金控等。

另外，胡忠一說，保證責任高雄市加洲果菜運銷合作社與鄰近逾400戶農友契作蔬果，全力執行農產品安全驗證；軒泰食品協助偏鄉離島學校取得國產溯源食材；還有多家企業透過採購國產鮮果及雜糧，協助行銷販售或製作加工食品，維持產地價格。

其他包含MUJI無印良品、如記食品、尚順食品、保證責任嘉義縣嘉農農產加工生產合作社、屏東農產、家樂福、泰豐貿易、統一超商、華順貿易、源進興業、台灣黃金蕎麥公司及穎寶企業企業及團體。

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農糧署說明，還有大苑子、鮮茶道等2家手搖飲業者大量採用鳳梨、柑橘、文旦等國產水果及國產茶葉，開創多元行銷通路。社團法人台灣雲林之友會協助採購雲林茂谷柑，作為學童營養午餐；瑞恩帝兒幼教機構則為國內第一個幼兒園加入綠色餐飲指南的員工餐廳。

海外方面，胡忠一特別感謝日本笠間台灣辦事處協助媒合日本茨城縣政府及當地9個市町，推廣台灣水果至當地學童營養午餐，並與當地連鎖超市行銷台灣水果，增加台灣農糧產品曝光度與知名度。（編輯：陳清芳）1111220