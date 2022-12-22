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農糧署促銷鳳梨釋迦及茂谷柑 超商合購享折扣

2022/12/22 16:57
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（中央社記者汪淑芬台北22日電）台灣的鳳梨釋迦及茂谷柑等水果將進入盛產期，行政院農業委員會農糧署今天舉行記者會，宣布與全家便利商店合作推出至全家便利超商合購2件享88折優惠。

農糧署召開「釋釋如意 柑心為您」記者會，與全家便利商店合作，推出多元化國產鳳梨釋迦及茂谷柑系列商品，合購2件享88折優惠。

農糧署說，國產鳳梨釋迦最佳賞味期間為果實7至8分熟度，此時的口感紮實Q彈、帶有微微脆度，甜中帶著淡淡的鳳梨香氣。為確保消費者能夠便利品嚐到最佳風味的鳳梨釋迦，全家便利商店自110年起開始在全台超過4100家店鋪推出鳳梨釋迦各項商品，廣受各界好評。

農糧署指出，今年期的鳳梨釋迦已進入盛產期，全家便利商店自12月14日起上架販售原果、截切商品等商品，歡迎喜歡鳳梨釋迦的消費者多加選購。

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農糧署表示，冬季國產茂谷柑也即將進入產期，茂谷柑果肉飽滿多汁，香氣濃厚且具有怡口的甜酸味，廣受國人喜愛，全家便利商店除了推出茂谷柑，也會與其他國產水果搭配推出雙拼截切商品。

為鼓勵消費者同時選購不同國產水果商品，全家便利商店推出合購2件88折優惠活動，國產鳳梨釋迦、茂谷柑鮮果及國產鳳梨釋迦截切杯等系列商品，單筆消費任選2項商品即可享有88折優惠。（編輯：管中維）1111222

#茂谷柑
#鳳梨釋迦
#全家便利商店
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