寒流影響週末10度以下 28日後水氣多跨年恐有雨

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（中央社記者余曉涵台北23日電）中央氣象局今天表示，寒流預計影響到26日，週末全台低溫都在攝氏10度以下，中部以北清晨可能下探6度低溫。28日之後東北季風影響，水氣增加，屆時跨年夜恐會下雨。

中央氣象局預報員趙竑表示，25日前受到寒流跟輻射冷卻影響，全台低溫下探10度以下，中部以北、宜蘭及花蓮地區的近山區平地或空曠地區有機會來到6度低溫，將會是這波寒流最冷的時候，不過白天溫度北台灣落在15度到17度，中南部在18度到20度，要留意日夜溫差。

趙竑說，25日以前天氣較為穩定，僅東部跟東南部還有恆春半島等會有零星短暫雨，26日寒流減弱氣溫回升，不過雨區擴大，基隆北海岸有局部性短暫雨，大台北地區有零星飄雨，28日受到東北季風影響，溫度雖然不會往下降，但水氣增加，北台灣跟東部、大台北地區等降雨範圍較廣跟持續。

氣象局也持續發布低溫特報，今天至25日寒流及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今天至明天西半部及宜蘭有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。

趙竑指出，26日寒流減弱溫度回升，北台高溫回升到17度到18度，其他地區都在20度以上，低溫則是11到14度左右，27日低溫回升到12度到15度之間，28日則在15度以上。

至於跨年天氣，趙竑表示，目前看起來屆時會受到東北季風影響，北台灣將是降雨的天氣型態。（編輯：陳政偉）1111223