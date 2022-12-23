產銷履歷鮮切水果超商上架 預購年節禮盒享優惠

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）兼顧食安、強化農產品質與產銷，農糧署今天宣布與統一超商合作，規劃推出多款產銷履歷的國產鮮切水果，並可預購國產鳳梨釋迦等水果年節禮盒，一次購買滿4盒，可享9折優惠。

行政院農業委員會農糧署舉行「與7-ELEVEN齊心協歷挺安心 2023產銷履歷禮盒聯合行銷記者會」，農糧署長胡忠一宣布，攜手統一超商推出多款可預購的年節型產銷履歷水果禮盒，以及產銷履歷鮮切水果。

農糧署補充，首次與統一超商合作推廣產銷履歷蔬果產品，規劃112年起三大節慶前推出時令的產銷履歷鮮果禮盒，消費者在7-ELEVEN「i划算」平台選購產銷履歷禮盒。

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首波規劃以農曆年節禮盒打入市場，推出國產鳳梨釋迦、茂谷柑、椪柑、巨峰葡萄、蜜棗、火龍果、雪梨、黑珍珠蓮霧及橙蜜香番茄，品項多元，並有團購優惠活動，一次購買滿4盒可享9折優惠。

胡忠一說，農糧署會協助農民以對環境友善、合理化施肥、安全溯源的標準模式生產，並做紀錄，因此產品具備可追溯性，且兼具食品安全、對環境永續；截至今年12月，通過農糧產品產銷履歷驗證面積已達7萬8124公頃，估計產量約86萬公噸，產值約新台幣283億元。（編輯：管中維）1111223