早安世界》耶誕週末乾冷 28日水氣增多跨年夜可能有雨

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中央氣象局表示，寒流預計影響到26日，週末全台低溫都在攝氏10度以下，中部以北清晨可能下探6度低溫。圖為台北捷運中山站街區往來民眾。（中央社檔案照片）

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寒流影響週末10度以下 28日後水氣多 跨年受東北季風影響恐有雨

中央氣象局23日表示，25日前受寒流、輻射冷卻影響，耶誕節（週日）及星期六全台低溫預測將在10度以下，中部以北、宜蘭及花蓮地區的近山區平地或空曠地區有機會降到6度，將會是這波寒流最冷的時候，但白天北台灣溫度落在15度到17度之間，中南部在18度到20度，民眾需留意日夜溫差，不要因白天出現陽光而忽略氣溫會在入夜後陡降。26日基隆北海岸預料將有局部性短暫雨，大台北地區有零星飄雨，北台灣高溫回升到17度到18度，其他地區都在20度以上，低溫則是11到14度左右。27日低溫回升到12度到15度之間，28日則在15度以上。至於跨年天氣，因受東北季風影響，跨年夜恐會下雨。（看完整報導）

台南市議長選舉民進黨正國會6議員動向受矚目 跑票將遭開除黨籍

台南市近2個月來發生學甲爐碴案起訴、學甲88槍槍擊案、南市府經發局長陳凱凌涉嫌收賄收押等全國矚目案件，可能牽動25日舉行的正副議長選舉。民進黨團23日召開25日就職前最後一次甲級動員黨團會議，議長參選人邱莉莉呼籲黨團成員團結一致性投票推動改革，但6名正國會派系的議員提前離席，未參加「不跑票，支持民進黨」呼口號宣示儀式，且未接受媒體訪問，6人25日投票動向備受關注。民進黨中評會主委賴瑞隆23日強調，黨籍議員必須依照各地黨團決議，務必票票入匭。議長副議長選舉時若未依照民進黨團決議投票，將受到開除黨籍的處分。（看完整報導）

林奕華明年2月就任台北市副市長 大安區立委不補選

台北市長當選人蔣萬安23日發布小內閣人事，競總總幹事、立委林奕華將接任副市長，林奕華說，已徵得蔣萬安同意，待手邊各項重要工作告一段落後，於明年2月再轉換至市府服務。由於林奕華到時才請辭立委，剩餘的立委任期不足1年，依法不須舉行大安區的立委補選。（看完整報導）

金融時報：台積電與供應商洽談開設歐洲首座工廠

台積電已在美國亞利桑那州與日本熊本縣兩地設廠，其中美國廠不僅將製程技術由5奈米提升為4奈米，並擴大投資3奈米，產能規模也擴增至月產5萬片。英國金融時報報導，由於歐洲汽車製造業半導體需求旺盛，台積電正評估在德國東部城市德勒斯登設立歐洲首座工廠，明年初將派團隊前往德國討論相關事宜，新廠最快2024年動土。路透社報導，日本資深國會議員關芳弘23日表示，台積電也正考慮在日本興建第2座廠。對此，台積電表示，不排除任何可能性，但目前沒有具體計畫。（看完整報導）

劍橋分析集體訴訟案 Meta願花7.25億美元和解

英國「劍橋分析」公司2018年被披露利用多達8700萬名臉書用戶的個人資料，從事影響美國和英國選民的行動，臉書遭指控允許劍橋分析等第三方單位取得用戶個資而捲入訴訟。路透社報導，根據法庭文件揭露的和解協議，臉書母公司Meta Platforms Inc同意支付7.25億美元達成集體訴訟案和解。（看完整報導）

中國連2週未向WHO通報染疫住院數 大城市醫院擠滿高齡染疫者

北京當局7日取消COVID-19清零政策後，中國疫情大爆發，世界衛生組織已連續兩週未收到中國提供的染疫與住院人數通報，部分公衛專家質疑中國刻意隱匿疫情，但世衛認為中國官方發布的染疫人數與實際數字存在差距，可能是因為中國當局已難以統計COVID-19病例數。中國媒體、網路及各機構公告近來發布的訃聞大量增加，年長的退休學者、專家、普通職工甚至現職藝術家相繼離世；高齡染疫患者擠滿中國各大城市醫院，病床一位難求。重慶醫科大學附屬第一醫院護理人員證實，在他每日接到的10多名患者當中，有80%至90%是染疫病患，「其中大多數是年長者」。北京當局承認，結束強制性大規模採檢後，疫情正在國內蔓延，且無從追蹤。（看完整報導）

日本軍費增至6.82兆日圓新高 將買美製巡弋飛彈嚇阻中國北韓

日本放送協會（NHK）報導，日本政府23日決定2023年度預算案，一般會計支出總額為114兆3812億日圓，首度突破110兆日圓，連續11年創新高，也比2022年度的原始預算多6兆7848億日圓。據了解，新年度歲出大幅膨脹的主要原因是為了徹底加強防衛能力，國防經費大增。新年度國防經費編列6兆7880億日圓，比2022年度成長26%，創下新高；另編列3兆3806億日圓做為「防衛力強化資金」。日本國會將在明年4月前通過這筆預算，其中包括撥款8970億日圓用於武器開發，高於前4年相關預算的總和。據路透社報導，日本計劃以2500億日圓採購16架洛克希德馬丁公司製造的F-35匿蹤戰機，並以16億美元購買美國製戰斧巡弋飛彈，使日本有能力打擊距離1000公里之外，包括中國在內的目標。（看完整報導）

美眾院委員會國會遇襲案最終報告 認定川普有責

時任美國總統川普2021年1月因質疑2020年總統大選結果，號召支持者前往華府抗議，結果支持者一度攻占國會大廈，並釀成多人死傷。調查國會暴動事件的美國聯邦眾議院調查特別委員會22日晚間公布最終報告，認定川普應面對煽動致命動亂的刑事指控。最終報告公布後，始終不接受落選結果的川普在他自創的「真實社群」平台發文說，報告「極具黨派色彩」，是一種「政治迫害」。他並說，報告沒有「探討（1月6日）抗議的原因，也就是選舉舞弊」。（看完整報導）

韓國法務部擬定年終特赦名單 前總統李明博入列

韓國法務部赦免審查委員會23日上午開會審查年終特赦名單，並送請總統尹錫悅在27日的國務會議確認。韓聯社報導，沒能在8月獲赦的前總統李明博這次名列其中，剩餘的15年刑期可能免除，並重新取得公民權。除李明博外，這次特赦名單列入較多政界人士，有在朴槿惠任內涉嫌收賄的前經濟副總理兼企劃財政部長崔炅煥，向朴槿惠提供特殊活動費的南在俊、李丙琪、李炳浩等3名前國情院長，因任內多起政治操作案遭判14年2個月徒刑的前國情院長元世勳等。（看完整報導）

22年前桃園女子命案 靠菸蒂比對DNA逮到嫌犯起訴

桃園潘姓女子22年前在租屋處被殺害，桃園檢警近日透過科技數據，比對出命案現場的菸蒂等證物上的DNA結果並逮捕1名嫌犯。桃園地檢署表示，本案殺人罪無追訴權時效消滅的問題，涉案人於落網後承認犯行，全案於23日偵結，將涉案人起訴。（看完整報導）