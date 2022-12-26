華信退役機未拆封救生衣再生 製成時尚隨身配件

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華信航空ERJ型噴射客機今年全數退役，機上近600件全新未拆封的救生衣也一併汰除，為落實企業環保、永續發展理念，華信航空以這批救生衣為材料，精心打造成時尚隨身配件系列產品，供民眾購買珍藏。（華信航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年12月26日

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）華信航空ERJ型噴射客機今年全數退役，機上600件未拆封的救生衣一併汰除，華信航空讓這批救生衣再生，製成時尚隨身配件，並對外販售。

華信航空今天發布新聞稿，2007年陸續引進ERJ-190及ERJ-195型噴射客機共8架，2架於2015年先退役，另6架從2020年開始到今年全數退役，機上近600件全新未拆封的救生衣也一併汰除。

華信航空說，為落實企業環保、永續發展理念，特別以退役全新的救生衣為材料，精心打造成時尚隨身配件系列產品，今天起推出，由於限量且具紀念意義，民眾可在機上購買，也可透過華信官方FB/IG，連結華信航空logo商品訂購單QR Code購買珍藏。

這些再生產品中，吸睛的橘色束口包是使用機組員救生衣製作而成，一件組員救生衣只能製作一個橘色束口包，數量稀有，包包上保留救生衣的燈泡、哨子、拉片，可後揹、側揹及手提。

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華信航空為了讓ERJ救生衣環保再生，由顧客服務部成立專案小組，歷經7個多月，手工裁切製作完成一系列7項產品，除了束口包，還有三折收納包、貝殼包、扁長包、5款零錢包及2款鑰匙圈，其中束口包明年1月3日才能交貨，其他現在都可直接購買並取貨。

華信航空說，零錢包上的圖騰巧妙運用救生衣的圖樣，將救生衣充氣的拉片成為包上的配飾，不僅保留飛機裝備的象徵意義，同時融入時尚元素。每一件救生衣都是經過華信空服員手工充氣及拆解，每一項產品都別具意義，尤其對曾經搭過華信航空ERJ飛機的粉絲，由救生衣改造的隨身配件，更具收藏的歷史價值。（編輯：管中維）1111226