春節邊境加嚴？王必勝：專家多表態維持現狀 本週定調

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（中央社記者陳婕翎台北26日電）中國疫情升溫，面對春節返台人潮，指揮中心今天開會討論邊境防疫有無加強的必要性。指揮官王必勝會後說，表態維持現狀者較多，將先蒐集彙整資料再進一步討論，預計本週定調。

由於中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，近2週發現中國境外移入個案比例增加趨勢，指揮中心考量農曆春節將近，須嚴陣以待，今天下午開會討論疫情情勢，分析台灣邊境防疫規格。

王必勝在會後接受媒體聯訪表示，會議主要是收集意見，充分讓與會專家提出意見，表態維持現狀較多，主要是認為中國疫情仍待觀察，現在比較擔心的是中國出現未知、甚至帶有強勢傾向的新變種株，若中國疫情維持流行目前已知病毒，則需要觀察入境人數是否足以影響社區。

王必勝說，邊境防疫究竟是要維持現狀或加嚴，可能會再進一步討論，下一次會議大概會安排在1、2天後舉行 ，這一週會得出結論，也會儘速將定案向行政院報告；另外，今天也針對金馬地區民眾春節交通專案討論。

王必勝說，今天會議大約討論50分鐘，出席討論者包含行政院首席防疫顧問兼指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、指揮中心發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞等，及疾管署各區管中心主任。（編輯：管中維）1111226