星宇航空與7-ELEVEN再合作 推4款日式美食

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星宇航空27日宣布與7-Eleven合作，自28日起推出4款日式美食，包含2款鮮食及2款甜食，全台7-Eleven門市都能買得到。（星宇航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年12月27日

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（中央社記者汪淑芬台北27日電）星宇航空今天宣布，再度與7-ELEVEN合作，明天起推出4款日式美食，消費者還有機會抽中日本不限航點來回機票。

星宇航空發布新聞稿，這次以日本為主題，與7-ELEVEN聯手推出的4款美食，有2款鮮食，包括「台北鳥喜炙燒雞腿丼」和「雙醬雞排咖哩飯」，另外還有「半熟起司塔」及「沖繩黑糖奶茶」，全台7-ELEVEN門市都能買得到。

星宇航空說，消費者大啖這4款美食，還有機會抽中星宇航空日本不限航點經濟艙來回機票、星宇航空與7-ELEVEN聯名圍裙。

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星宇航空自2020年起與7-ELEVEN合作推出多款異國聯名商品，廣受好評。

星宇航空說，這次推出的「台北鳥喜炙燒雞腿丼」，是由星宇航空日本航線商務艙餐點合作的品牌監製，採用鳥喜獨門醬汁燒烤的雞肉串，搭配香氣逼人的雞鬆與清酒醃漬的蛋鬆，讓人一口接一口；「雙醬雞排咖哩飯」選用日本咖哩第一大品牌「HOUSE咖哩醬」，及濃郁可口的培根白醬，搭配酥脆的厚切炸雞排，一份鮮食就能吃到雙重美味。（編輯：陳政偉）1111227