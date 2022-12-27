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元旦假期國5估現車潮 30日恐塞到深夜

2022/12/27 18:00（12/27 18:15 更新）
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元旦3天連假即將來臨，高公局指出，預估國5尖峰時段將湧現旅遊車潮，30日上午9時起即開始有車多壅塞情形。（中央社檔案照片）
元旦3天連假即將來臨，高公局指出，預估國5尖峰時段將湧現旅遊車潮，30日上午9時起即開始有車多壅塞情形。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北27日電）元旦3天連假即將來臨，高公局指出，預估國5尖峰時段將湧現旅遊車潮，30日上午9時起即開始有車多壅塞情形，恐持續至隔天凌晨0時。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，元旦連假期間宜花東地區平均訂房率近7成，預估國5尖峰時段將湧現旅遊車潮，建議搭乘公共運輸前往，自行開車民眾亦請多加利用高公局每天國道路況預報資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局指出，根據歷次元旦連假交通特性，透過大數據分析，預測元旦連假前一日及3天連假重點壅塞路段及時段，彙整每天國道壅塞路段分區預測圖供用路人參考，例如國5南向南港系統至頭城路段，元旦連假前一日（12月30日）上午9時起即開始有車多壅塞情形，恐持續至隔天凌晨0時。

高公局說，從連假首日（12月31日）上午5時起將出現車多，至下午4時才會紓解。高公局建議往國5南向用路人於連假首日上午5時前或下午5時後出發，若仍必需在上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於8時過後再出發。

另外，高公局表示，因應連假尖峰時段可能湧現大量車潮，高公局規劃於國1平鎮系統、埔鹽系統、虎尾、國3西濱及國5石碇、坪林入口匝道採時段性分日分向封閉措施，請民眾多加留意改道。（編輯：吳協昌）1111227

（圖取自高公局網頁freeway.gov.tw）
（圖取自高公局網頁freeway.gov.tw）
#元旦連假
#國5
#高速公路局
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